В трех районах Самары с 4 по 6 октября пройдут плановые отключения холодной воды

4, 5 и 6 октября пройдет плановое отключение холодной воды, связанное с проведением профилактических и ремонтных работ в Советском, Красноглинском и Кировском районах Самары.
Во вторник, 4 октября, с 09:30 до 12:00 воду отключат на Днепровской, 4. В среду, 5 октября с 08:00 до 20:00 отключат холодное водоснабжение на пр. Кирова, 399а и 399б, а также на ул. Георгия Димитрова, 80а.
В этот же день с 08:00 до 00:00 без воды останутся жители следующих домов:
4-й проезд, 3а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
Кемеровский пер., 1, 2, 4-10, 10а;
Таксомоторный пер., 1-9, 3а, 7а;
Марсовый пер., 1, 3, 4, 4в, 5-8, 10, 11, 13;
ул. Мориса Тореза, 34а, 36а, 28а, 34б, 38б, 40а, 40б, 44б, 44а, 44в, 44г, 67а, 67а к1;
Байкальский пер., 1, 2, 2а, 3, 4, 6-9, 11, 13.
Бойлер установят по адресу: 4-й проезд, 16.
В четверг, 6 октября, отключение будет с 09:30 до 12:30 на ул. Георгия Димитрова, 18, 20 и Стара-Загора, 168. С 09:00 до 21:00 без ХВС останутся 12-й, 13-й, 14-й кварталы. Насосная станция пожаротушения № 16 будет на пониженном давлении.
Бойлеры установят на пересечении улиц Донской и Банной; Гидроузловской и Донской, а также на перекрестке Московского шоссе и Банной.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа