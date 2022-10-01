В трех районах Самары с 4 по 6 октября пройдут плановые отключения холодной воды

4, 5 и 6 октября пройдет плановое отключение холодной воды, связанное с проведением профилактических и ремонтных работ в Советском, Красноглинском и Кировском районах Самары.

Во вторник, 4 октября, с 09:30 до 12:00 воду отключат на Днепровской, 4. В среду, 5 октября с 08:00 до 20:00 отключат холодное водоснабжение на пр. Кирова, 399а и 399б, а также на ул. Георгия Димитрова, 80а.

В этот же день с 08:00 до 00:00 без воды останутся жители следующих домов:

4-й проезд, 3а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Кемеровский пер., 1, 2, 4-10, 10а;

Таксомоторный пер., 1-9, 3а, 7а;

Марсовый пер., 1, 3, 4, 4в, 5-8, 10, 11, 13;

ул. Мориса Тореза, 34а, 36а, 28а, 34б, 38б, 40а, 40б, 44б, 44а, 44в, 44г, 67а, 67а к1;

Байкальский пер., 1, 2, 2а, 3, 4, 6-9, 11, 13.

Бойлер установят по адресу: 4-й проезд, 16.

В четверг, 6 октября, отключение будет с 09:30 до 12:30 на ул. Георгия Димитрова, 18, 20 и Стара-Загора, 168. С 09:00 до 21:00 без ХВС останутся 12-й, 13-й, 14-й кварталы. Насосная станция пожаротушения № 16 будет на пониженном давлении.

Бойлеры установят на пересечении улиц Донской и Банной; Гидроузловской и Донской, а также на перекрестке Московского шоссе и Банной.