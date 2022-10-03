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Строительство Строительство и недвижимость

В Красном Пахаре появится спорткомплекс на участке в 24 тыс. кв метров

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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И.о. главы Самары Владимир Василенко подписал постановление о предоставлении разрешения АО "Кошелев-проект" на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. В частности, речь идет о земле площадью 24367 кв. метров в Красноглинском районе.

Предполагается, что АО возведет на участке в селе Красный Пахарь спортивный комплекс.

Постановление выдано на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары.

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А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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