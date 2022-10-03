В Красном Пахаре появится спорткомплекс на участке в 24 тыс. кв метров

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И.о. главы Самары Владимир Василенко подписал постановление о предоставлении разрешения АО "Кошелев-проект" на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. В частности, речь идет о земле площадью 24367 кв. метров в Красноглинском районе.