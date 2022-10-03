В Красном Пахаре появится спорткомплекс на участке в 24 тыс. кв метров

И.о. главы Самары Владимир Василенко подписал постановление о предоставлении разрешения АО "Кошелев-проект" на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. В частности, речь идет о земле площадью 24367 кв. метров в Красноглинском районе.
Предполагается, что АО возведет на участке в селе Красный Пахарь спортивный комплекс.
Постановление выдано на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары.
Последние комментарии
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.