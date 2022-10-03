Сняли ограничение для автолюбителей на Московском шоссе

Завершена укладка первого слоя асфальта по Московскому шоссе, в районе Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, где идет плановая замена коммуникаций "Предприятия тепловых сетей".
Это позволило полностью снять ограничение автомобильного движения по центральной транспортной артерии города. Напомним, что на участке идет обновление теплосети для повышения надежности теплоснабжения горожан. В частности, подземные коммуникации были заменены и под Московским шоссе, для чего потребовалось частичное ограничение автодвижения. Все работы ПТС идут в графике.
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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа