Сняли ограничение для автолюбителей на Московском шоссе

Завершена укладка первого слоя асфальта по Московскому шоссе, в районе Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева, где идет плановая замена коммуникаций "Предприятия тепловых сетей".

Это позволило полностью снять ограничение автомобильного движения по центральной транспортной артерии города. Напомним, что на участке идет обновление теплосети для повышения надежности теплоснабжения горожан. В частности, подземные коммуникации были заменены и под Московским шоссе, для чего потребовалось частичное ограничение автодвижения. Все работы ПТС идут в графике.