В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%

Тепло получают все учреждения опеки и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей. Из 308 объектов здравоохранения отапливаются 306. Также осталось подключить два детских сада и одну школу.
"Процесс подключения отопления мы мониторим каждый день утром и вечером. Отмечу, что практически все учреждения здравоохранения, школы и детские сады отапливаются уже более недели. Отдельно контролируем объекты, которые еще не подключены к теплоисточнику — в ближайшее время во всех учреждениях без исключения должно стать тепло. Также ведется подключение вузов и ссузов, учреждений культуры и спорта. У нас всего более тысячи объектов социальной сферы, и все они требуют повышенного внимания", — отметила Елена Лапушкина.
Официальный старт отопительному сезону был дан 27 сентября. На сегодняшний день из 10 195 многоквартирных домов батареи согрелись в 7755 домах.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа