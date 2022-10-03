В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%

Тепло получают все учреждения опеки и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей. Из 308 объектов здравоохранения отапливаются 306. Также осталось подключить два детских сада и одну школу.

"Процесс подключения отопления мы мониторим каждый день утром и вечером. Отмечу, что практически все учреждения здравоохранения, школы и детские сады отапливаются уже более недели. Отдельно контролируем объекты, которые еще не подключены к теплоисточнику — в ближайшее время во всех учреждениях без исключения должно стать тепло. Также ведется подключение вузов и ссузов, учреждений культуры и спорта. У нас всего более тысячи объектов социальной сферы, и все они требуют повышенного внимания", — отметила Елена Лапушкина.



Официальный старт отопительному сезону был дан 27 сентября. На сегодняшний день из 10 195 многоквартирных домов батареи согрелись в 7755 домах.