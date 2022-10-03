САТОБ покажет в Москве оперу "Бал-маскарад"

В среду, 5 октября, САТОБ на Новой сцене Большого театра покажет оперу Джузеппе Верди "Бал-маскарад" (16+) в рамках фестиваля "Видеть музыку".
Режиссер-постановщик - Филипп Разенков, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель - Евгений Хохлов.
Спектакль, премьера которого состоялась в Самаре 24 апреля 2021 г., стал лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" в трех номинациях: Татьяна Ларина за партию Амелии - "Примадонна", Владислав Сулимский за партию Ренато - "Гость", первый премьерный спектакль 24 апреля 2021 - в номинации "Состав".
Партии исполнят Иван Гынгазов (театр "Геликон-опера", Ричард), Владислав Сулимский (Мариинский театр, Ренато), Татьяна Ларина (Амелия), Анна Костенко (Ульрика), Ирина Янцева (Оскар). За пультом - дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер самарского театра Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.