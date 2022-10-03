САТОБ покажет в Москве оперу "Бал-маскарад"

В среду, 5 октября, САТОБ на Новой сцене Большого театра покажет оперу Джузеппе Верди "Бал-маскарад" (16+) в рамках фестиваля "Видеть музыку".

Режиссер-постановщик - Филипп Разенков, дирижер-постановщик и музыкальный руководитель - Евгений Хохлов.

Спектакль, премьера которого состоялась в Самаре 24 апреля 2021 г., стал лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" в трех номинациях: Татьяна Ларина за партию Амелии - "Примадонна", Владислав Сулимский за партию Ренато - "Гость", первый премьерный спектакль 24 апреля 2021 - в номинации "Состав".

Партии исполнят Иван Гынгазов (театр "Геликон-опера", Ричард), Владислав Сулимский (Мариинский театр, Ренато), Татьяна Ларина (Амелия), Анна Костенко (Ульрика), Ирина Янцева (Оскар). За пультом - дирижер-постановщик спектакля, художественный руководитель и главный дирижер самарского театра Евгений Хохлов.