В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины во время ремонта подъезда

В Самаре возбудили уголовное дело из-за плохой работы УК, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Инцидент произошел в июле 2022 года. В подъезде дома на ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий УК восстанавливала ограждающую решетку на межлестничной площадке. В это время местный житель упал в проем между площадкой и оконной рамой между вторым и третьим этажами. В результате пострадавший погиб от полученных травм.
По версии следствия, причиной трагедии было некачественное оказание услуг управляющей компанией.
Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️