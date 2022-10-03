В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины во время ремонта подъезда

В Самаре возбудили уголовное дело из-за плохой работы УК, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Инцидент произошел в июле 2022 года. В подъезде дома на ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий УК восстанавливала ограждающую решетку на межлестничной площадке. В это время местный житель упал в проем между площадкой и оконной рамой между вторым и третьим этажами. В результате пострадавший погиб от полученных травм.

По версии следствия, причиной трагедии было некачественное оказание услуг управляющей компанией.

Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").