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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины во время ремонта подъезда

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за плохой работы УК, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Инцидент произошел в июле 2022 года. В подъезде дома на ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий УК восстанавливала ограждающую решетку на межлестничной площадке. В это время местный житель упал в проем между площадкой и оконной рамой между вторым и третьим этажами. В результате пострадавший погиб от полученных травм.

По версии следствия, причиной трагедии было некачественное оказание услуг управляющей компанией.

Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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