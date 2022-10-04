В Красноярском районе Самарской области задержали двоих мужчин — 61 и 52 лет по подозрению в краже металла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
У 43-летней женщины с дачи пропали металлические предметы стоимостью около 14 тыс. рублей. Полицейские разыскали пропавшее имущество в пункте приема металла.
Подозреваемых вычислили по документам, которые они показали, когда сдавали "добычу" на металлолом. Ранее судимый житель с. Екатериновка и его приятель — житель Самары признали вину.
Возбуждено уголовное дело по п., а ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц").
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️