Самарец украл посуду у соседки по коммуналке

В Самаре осудили 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

51-летняя потерпевшая живет в коммунальной квартире на ул. Чапаевской. Кто-то украл из общей кухни принадлежавшие ей два чугунных казана, столовые приборы, смеситель и радиатор отопления. Ущерб составил 12 тыс. рублей.

Подозрение в краже пало на соседа, ведущего асоциальный образ жизни. Полицейские нашли часть украденного в пункте приема металла и вычислили личность сдавшего его. Вскоре мужчину задержали. Он не отрицал вину.

Самарский районный суд Самары назначил обвиняемому год и один месяц лишения свободы в колонии-поселении.