Влад Роговик, семь лет назад убивший свою девушку, не смог выйти на свободу по УДО

В понедельник, 3 октября, Новокуйбышевский суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Влада Роговика, семь лет назад задушившего свою возлюбленную, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, семь лет назад нашли тело 18-летней студентки журфака Анны Бондаревой. Девушку задушили в дачном массиве, где она отдыхала с друзьями. Несколько дней Аню искали родственники, друзья и волонтеры с полицией.

Поиском пропавшей студентки вместе со всеми занимался и ее убийца — Влад Роговик, которого с Анной связывали романтические отношения. В 2015 г. его осудили на 10 лет и отправили отбывать срок в ИК № 3 в Новокуйбышевске. Спустя 2/3 своего срока убийца начал готовиться к смягчению наказания, но отец Анны Бондаревой считает, что он не понес еще наказания.

"Слушание проходило в формате видеоконференцсвязи. Роговик не ожидал меня увидеть в зале суда. Возможно, думал, что все пройдет быстро, суд примет во внимание его хорошую характеристику из ИК-3, и против возражать никто не будет. Я как пострадавший имел право слова, поэтому рассказал судье о своем несогласии по поводу смягчения приговора для Роговика", — рассказывает отец погибшей девушки.

По информации Ильи Бондарева, в первые годы нахождения в колонии Роговик работал посудомойщиком и несколько раз нарушал дисциплину.

"За это его помещали в штрафной изолятор, — пояснил отец убитой девушки. — Но как только начал подходить срок, когда он смог бы подать на УДО, внезапно стал себя примерно вести и получил специальность повара. Я уверен, что он сделал это, чтобы получить хорошую характеристику и подать на смягчение содержания или на УДО. Он хитрый и изворотливый человек, и он добился этого. Некоторое время назад его перевели на другую, более "престижную" должность".

Отец убитой девушки также поделился своими сомнениями по поводу организации, которая выдала Владу Роговику гарантийное письмо. Такой документ обязаны предоставлять все, кто хочет выйти из колонии по УДО, в нем компания гарантирует, что предоставит осужденному работу при смягчении приговора.

"Гарантийное письмо Владу Роговику выдала компания ООО "ПРОМСПЛАВ", — пояснил Илья Бондарев. — Меня очень удивило, что эта организация готова предоставить повару по образованию, который еще не отбыл назначенный судом свой срок, работу пиротехником. Ведь работа пиротехника очень ответственная, требует определенного образования и навыков. Более того, сотрудник, работающий со взрывчатыми веществами, должен иметь определенный допуск и свидетельство на право заниматься данным видом деятельности. Поэтому у меня возникли сомнения в подлинности этого документа".

После выступления отца убитой девушки слово передали ее осужденному убийце. По словам Ильи Бондарева, молодой человек недоумевал и не был готов к тому, что кто-то будет против его ходатайства на смягчение приговора.

"Меня поразило, когда Роговик на суде с ухмылкой заявил, мол, зачем я вспоминаю события семилетней давности, — рассказывает отец Ани. — Заявил, что все, что произошло, уже неважно, ведь сейчас он ведет себя хорошо, а, значит, может рассчитывать на смягчение режима и даже скорое освобождение. Все, кто находился в зале суда, были в шоке от такого заявления. Судья напомнила Роговику, что он отбывает наказание именно за убийство и что потерпевшая сторона имеет право на свое заявление".

В результате заседания гособвинитель не поддержал Роговика в его ходатайстве на смягчение приговора за убийство молодой девушки. Суд принял решение отказать Владиславу Роговику, но он может подать апелляцию в вышестоящею инстанцию (Областной суд) в течении 10 дней с момента получения им решения суда.

"Теперь следующая возможность выйти на свободу у него будет через полгода, — говорит Илья Бондарев. — Я продолжу следить за его судьбой и обязательно приду и на следующее заседание, чтобы высказать свое мнение по досрочному выходу на свободу этого страшного человека".