16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Влад Роговик, семь лет назад убивший свою девушку, не смог выйти на свободу по УДО Житель Самарской области получил девять лет колонии за ограбление и убийство коллеги "Миллионер" из ГАИ: в Самаре начали судить задержанного ФСБ полицейского Пострадавшему при взрыве в парке Отрадного суд назначил принудительное лечение Паспорт Кипра и "предательство": в суде огласили переписку Александра Милеева и Людмилы Тарховой

Суды Происшествия

Влад Роговик, семь лет назад убивший свою девушку, не смог выйти на свободу по УДО

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 3 октября, Новокуйбышевский суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Влада Роговика, семь лет назад задушившего свою возлюбленную, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, семь лет назад нашли тело 18-летней студентки журфака Анны Бондаревой. Девушку задушили в дачном массиве, где она отдыхала с друзьями. Несколько дней Аню искали родственники, друзья и волонтеры с полицией.

Поиском пропавшей студентки вместе со всеми занимался и ее убийца — Влад Роговик, которого с Анной связывали романтические отношения. В 2015 г. его осудили на 10 лет и отправили отбывать срок в ИК № 3 в Новокуйбышевске. Спустя 2/3 своего срока убийца начал готовиться к смягчению наказания, но отец Анны Бондаревой считает, что он не понес еще наказания.

"Слушание проходило в формате видеоконференцсвязи. Роговик не ожидал меня увидеть в зале суда. Возможно, думал, что все пройдет быстро, суд примет во внимание его хорошую характеристику из ИК-3, и против возражать никто не будет. Я как пострадавший имел право слова, поэтому рассказал судье о своем несогласии по поводу смягчения приговора для Роговика", — рассказывает отец погибшей девушки.

По информации Ильи Бондарева, в первые годы нахождения в колонии Роговик работал посудомойщиком и несколько раз нарушал дисциплину.

"За это его помещали в штрафной изолятор, — пояснил отец убитой девушки. — Но как только начал подходить срок, когда он смог бы подать на УДО, внезапно стал себя примерно вести и получил специальность повара. Я уверен, что он сделал это, чтобы получить хорошую характеристику и подать на смягчение содержания или на УДО. Он хитрый и изворотливый человек, и он добился этого. Некоторое время назад его перевели на другую, более "престижную" должность".

Отец убитой девушки также поделился своими сомнениями по поводу организации, которая выдала Владу Роговику гарантийное письмо. Такой документ обязаны предоставлять все, кто хочет выйти из колонии по УДО, в нем компания гарантирует, что предоставит осужденному работу при смягчении приговора.

"Гарантийное письмо Владу Роговику выдала компания ООО "ПРОМСПЛАВ", — пояснил Илья Бондарев. — Меня очень удивило, что эта организация готова предоставить повару по образованию, который еще не отбыл назначенный судом свой срок, работу пиротехником. Ведь работа пиротехника очень ответственная, требует определенного образования и навыков. Более того, сотрудник, работающий со взрывчатыми веществами, должен иметь определенный допуск и свидетельство на право заниматься данным видом деятельности. Поэтому у меня возникли сомнения в подлинности этого документа".

После выступления отца убитой девушки слово передали ее осужденному убийце. По словам Ильи Бондарева, молодой человек недоумевал и не был готов к тому, что кто-то будет против его ходатайства на смягчение приговора.

"Меня поразило, когда Роговик на суде с ухмылкой заявил, мол, зачем я вспоминаю события семилетней давности, — рассказывает отец Ани. — Заявил, что все, что произошло, уже неважно, ведь сейчас он ведет себя хорошо, а, значит, может рассчитывать на смягчение режима и даже скорое освобождение. Все, кто находился в зале суда, были в шоке от такого заявления. Судья напомнила Роговику, что он отбывает наказание именно за убийство и что потерпевшая сторона имеет право на свое заявление".

В результате заседания гособвинитель не поддержал Роговика в его ходатайстве на смягчение приговора за убийство молодой девушки. Суд принял решение отказать Владиславу Роговику, но он может подать апелляцию в вышестоящею инстанцию (Областной суд) в течении 10 дней с момента получения им решения суда.

"Теперь следующая возможность выйти на свободу у него будет через полгода, — говорит Илья Бондарев. — Я продолжу следить за его судьбой и обязательно приду и на следующее заседание, чтобы высказать свое мнение по досрочному выходу на свободу этого страшного человека".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6