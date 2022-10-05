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Суды Происшествия

В Самаре осудили водителя МАЗа, сбившего женщину

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре осудили водителя грузовика, сбившего женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В ноябре 2020 г. в Самаре 38-летний водитель МАЗа двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Советской Армии. Он проехал на красный свет и сбил женщину, переходившую проезжую часть. 26-летняя пострадавшая получила тяжкие травмы.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее причинении тяжких травм").

В итоге суд назначил мужчине шесть месяцев ограничения свободы.

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