На установку рентгенов в самарском метро выделили 61 млн рублей

МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" ищет подрядчика, который предоставит рентгенотелевизионные установки для досмотра багажа и ручной клади. Оборудование должно быть сертифицировано в области транспортной безопасности.
Начальная цена контракта — 61,47 млн рублей. Итоги торгов подведут после 7 октября. Согласно условиям техзадания подрядчик должен предоставить 8 установок в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. Ориентировочная стоимость каждой — 7,68 млн рублей.
Отмечается, что на каждой станции метро, кроме "Безымянки", в кассовом зале будет установлено по одной установке. На "Безымянке" таких систем досмотра будет две.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа