На установку рентгенов в самарском метро выделили 61 млн рублей

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МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" ищет подрядчика, который предоставит рентгенотелевизионные установки для досмотра багажа и ручной клади. Оборудование должно быть сертифицировано в области транспортной безопасности.