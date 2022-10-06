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Армия Общество

Военком Самарской области: "У нас большое задание по иностранным гражданам"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Военный комиссариат Самарской области активно ведет работу по привлечению на контрактную службу в Вооруженные силы граждан иностранных государств. Об этом в среду, 5 октября, сообщил военный комиссар области Алексей Вдовин, принявший участие во встрече губернатора Дмитрия Азарова с редакторами региональных СМИ.

"У нас большое задание по области по иностранным гражданам", - сообщил военком, не раскрыв подробности.

Напомним, в сентябре Государственная дума приняла поправки в законодательство, упростившие получение российского гражданства для граждан, поступившим на военную службу по контракту. В частности им не придется получать вид на жительство.

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