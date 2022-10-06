Военком Самарской области: "У нас большое задание по иностранным гражданам"

Военный комиссариат Самарской области активно ведет работу по привлечению на контрактную службу в Вооруженные силы граждан иностранных государств. Об этом в среду, 5 октября, сообщил военный комиссар области Алексей Вдовин, принявший участие во встрече губернатора Дмитрия Азарова с редакторами региональных СМИ.
"У нас большое задание по области по иностранным гражданам", - сообщил военком, не раскрыв подробности.
Напомним, в сентябре Государственная дума приняла поправки в законодательство, упростившие получение российского гражданства для граждан, поступившим на военную службу по контракту. В частности им не придется получать вид на жительство.
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Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту
"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..