Почти 10 тыс. домов в Самаре подключены к теплу

В профильном городском департаменте продолжают проходить заседания штаба, где представители ресурсоснабжающих организаций, профильных служб и внутригородских районов обсуждают ход подключения к теплу. Обсуждение прошло под руководством Первого заместителя главы города Владимира Василенко.
По словам специалистов, число подключенных многоквартирных домов приближается к 10 тысячам. При этом взаимодействию ведомств отводится особая роль. Без успешной коммуникации между ведомствами не был бы возможен оперативный запуск и дальнейшая регулировка параметров того или иного многоквартирного дома или учреждения. Все возникающие вопросы отрабатываются точечно и в индивидуальном порядке.
Отметим также, что с 7 октября в областной столице начнет работу "горячая линия", по телефонам которой жители смогут обращаться по вопросам отопления.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа