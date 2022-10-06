Почти 10 тыс. домов в Самаре подключены к теплу

В профильном городском департаменте продолжают проходить заседания штаба, где представители ресурсоснабжающих организаций, профильных служб и внутригородских районов обсуждают ход подключения к теплу. Обсуждение прошло под руководством Первого заместителя главы города Владимира Василенко.

По словам специалистов, число подключенных многоквартирных домов приближается к 10 тысячам. При этом взаимодействию ведомств отводится особая роль. Без успешной коммуникации между ведомствами не был бы возможен оперативный запуск и дальнейшая регулировка параметров того или иного многоквартирного дома или учреждения. Все возникающие вопросы отрабатываются точечно и в индивидуальном порядке.

Отметим также, что с 7 октября в областной столице начнет работу "горячая линия", по телефонам которой жители смогут обращаться по вопросам отопления.