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Федеральная власть Власть и политика

Назначен новый замначальника ГУ МВД по Самарской области

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым заместителем начальника ГУ МВД по Самарской области стал Александр Афанасьев. Как сообщили в ведомстве, указ подписал президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 года.

"Александр Михайлович родился 3 мая 1977 года. В 1997 году начал службу с должности милиционера УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На протяжении более 18 лет замещал различные должности в указанном подразделении", — рассказали в главке 63 региона.

Позже, в 2017 г., Афанасьев стал трудиться в должности начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Магаданской области. В 2018 г. его назначили на должность начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области. На этом посту он работал до сентября 2022 года.

На днях в ГУ МВД по Самарской области также представили нового начальника. Им стал Игорь Иванов — генерал-лейтенант из Кемеровской области.

До июня 2022 г. ГУ МВД по Самарской области возглавлял выходец из питерских структур МВД Александр Винников. 17 июня Винников объявил, что собирается уйти с поста.

Пока вакантной остается должность начальника УМВД Самары. Прошлый руководитель, Вадим Ятайкин, недавно перешел на работу в Нижегородскую область.

В 2022 г. указом президента РФ было предусмотрено введение в территориальных органах внутренних дел еще одной должности заместителя руководителя (помимо заместителя — начальника полиции, заместителя — начальника Главного следственного управления, заместителя по общим вопросам). Это — заместитель, курирующий работу с личным составом.

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