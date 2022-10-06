Жительница Самарской области получила срок за убийство сожителя

В Волжском районе Самарской области вынесли приговор местной жительнице, признанной виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла, когда женщина выпивала с сожителем в квартире в пос. Стройкерамика. Пара поссорилась, и обвиняемая ударила возлюбленного кухонным ножом в сердце.

Волжский районный суд назначил ей шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.