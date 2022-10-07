Около 4 км теплосетей в Самарской области прошли проверку роботом-диагностом

Специалисты ПАО "Т Плюс" подвели итоги работы телеуправляемого комплекса на подземных коммуникациях Самарской области в ремонтную кампанию текущего года. Современную технологию внутритрубной диагностики энергетики применили на почти 4 км магистральных теплосетей. В 2021 году специалисты Самарского филиала энергокомпании обследовали порядка 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске. В этом году телеуправляемый диагностический комплекс был впервые задействован и на коммуникациях в Сызрани.
Напомним, что "робот-диагност" погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и с помощью метода переменного намагничивания определяет толщину стенок трубы. По итогам обследования теплоэнергетики выполняют замену изношенных участков трубопроводов или вносят коррективы в планы ремонтов. Данная технология разработана питерскими инженерами и не имеет аналогов в мире.
"Мы используем различные методы диагностики теплосетевых коммуникаций. Большой плюс внутритрубного обследования заключается в том, что роботу доступны участки теплосети под оживленными автотрассами или трамвайными путями", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.
Подчеркнем, что проверка трубопроводов "роботом" — это дополнительный способ выявления дефектов, она не заменяет традиционных методов проверки сетей повышенным давлением ("опрессовку"). Подробнее о важности своевременной проверки подземных коммуникаций можно узнать в ролике "Что такое опрессовка?".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа