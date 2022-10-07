Около 4 км теплосетей в Самарской области прошли проверку роботом-диагностом

Специалисты ПАО "Т Плюс" подвели итоги работы телеуправляемого комплекса на подземных коммуникациях Самарской области в ремонтную кампанию текущего года. Современную технологию внутритрубной диагностики энергетики применили на почти 4 км магистральных теплосетей. В 2021 году специалисты Самарского филиала энергокомпании обследовали порядка 3 км теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске. В этом году телеуправляемый диагностический комплекс был впервые задействован и на коммуникациях в Сызрани.

Напомним, что "робот-диагност" погружается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и с помощью метода переменного намагничивания определяет толщину стенок трубы. По итогам обследования теплоэнергетики выполняют замену изношенных участков трубопроводов или вносят коррективы в планы ремонтов. Данная технология разработана питерскими инженерами и не имеет аналогов в мире.

"Мы используем различные методы диагностики теплосетевых коммуникаций. Большой плюс внутритрубного обследования заключается в том, что роботу доступны участки теплосети под оживленными автотрассами или трамвайными путями", — отметил главный инженер Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

Подчеркнем, что проверка трубопроводов "роботом" — это дополнительный способ выявления дефектов, она не заменяет традиционных методов проверки сетей повышенным давлением ("опрессовку"). Подробнее о важности своевременной проверки подземных коммуникаций можно узнать в ролике "Что такое опрессовка?".