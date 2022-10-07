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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" объявил о старте акции "Осенний марафон"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает клиентов принять участие в акции "Осенний марафон". До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.

Традиционная осенняя акция будет доступна для всех клиентов — физических лиц. Для того чтобы принять в ней участие, необходимо полностью оплатить начисление сентября, а также внести авансовый платеж за октябрь. Важным условием является также отсутствие просроченной задолженности за тепло.

"Ежегодно в нашей осенней акции принимают участие тысячи жителей региона. Благодаря дистанционным сервисам выполнение ее условий стало еще проще и удобнее. Позже среди всех участников будет проведен розыгрыш, и победители получат ценные призы от энергокомпании", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подвести итоги акции "Осенний марафон" планируется в начале ноября 2022 года. Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.

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