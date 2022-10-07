Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" объявил о старте акции "Осенний марафон"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приглашает клиентов принять участие в акции "Осенний марафон". До 31 октября 2022 года жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут оплатить тепловую энергию с выгодой для себя.
Традиционная осенняя акция будет доступна для всех клиентов — физических лиц. Для того чтобы принять в ней участие, необходимо полностью оплатить начисление сентября, а также внести авансовый платеж за октябрь. Важным условием является также отсутствие просроченной задолженности за тепло.
"Ежегодно в нашей осенней акции принимают участие тысячи жителей региона. Благодаря дистанционным сервисам выполнение ее условий стало еще проще и удобнее. Позже среди всех участников будет проведен розыгрыш, и победители получат ценные призы от энергокомпании", — рассказал директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подвести итоги акции "Осенний марафон" планируется в начале ноября 2022 года. Следить за новостями Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно на официальном сайте samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа