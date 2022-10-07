ЭСК РФС: судьи ошибочно не зачитали гол "Крыльев Советов" в матче с "Краснодаром"

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала ошибочными два решения судей в матче "Крылья Советов" - "Краснодар" (0:0).

Как сообщает сайт РФС, "Крылья Советов" обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку "Краснодара" Фернандо Кайо на 51-й и 87-й минутах матча, неназначением 11-метрового в ворота "Краснодара" на 54-й минуте и отменой взятия ворот "Краснодара" на 81-й минуте.

В итоге комиссия решила, что судья правильно не вынес второе предупреждение Фернандо Кайо на 51-й минуте матча. При этом члены комиссии единогласно посчитали, что Кайо заслуживал удаления на 87-й минуте, когда он допустил контакт открытыми шипами с голеностопом Александра Солдатенкова.

Также ЭСК большинством голосов решила, что судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота "Краснодара", мотивировав это тем, что контакт все того же Фернандо Кайо с нападающим самарцев Максимом Глушенковым был незначительным.

А вот гол в ворота "Краснодара" на 81-й минуте комиссия посчитала ошибочно не засчитанным. Вратарь "Краснодара" выносил мяч с "ленточки", и комиссия разглядела взятие ворот на кадрах с камеры безопасности стадиона.

"Однако, во время проведения матчей в распоряжении видео ассистентов судей имеются только ракурсы с камер, установленных основным вещателем "Матч ТВ", на основании которых и принимаются решения в матче", - отметили в ЭСК, подчеркнув, что и судьи находились в правильных позициях, но физически не могли увидеть пересекал ли мяч линию ворот.