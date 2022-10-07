В домах Самарской области заменят 1,5 тыс. лифтов

В многоквартирных домах Самарской области заменят 989 лифтов, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики региона Александра Мордвинова.

"Через госпрограмму из нашего областного бюджета выделили деньги на три года, по 1,2 млрд руб. на установку 1,5 тыс. кабин. Из них в текущем году начнут установку 989 кабин. Работы будут завершены до июля следующего года. Еще 500 кабин заменят к концу следующего года", — рассказал Александр Мордвинов.

Отметим, что ускоренная замена оборудования стартовала в регионе уже в этом году. В МКД заменили более 300 кабин, в то время как в 2021 г. было установлено чуть более 170 новых лифтов.