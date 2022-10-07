В домах Самарской области заменят 1,5 тыс. лифтов

В многоквартирных домах Самарской области заменят 989 лифтов, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики региона Александра Мордвинова.
"Через госпрограмму из нашего областного бюджета выделили деньги на три года, по 1,2 млрд руб. на установку 1,5 тыс. кабин. Из них в текущем году начнут установку 989 кабин. Работы будут завершены до июля следующего года. Еще 500 кабин заменят к концу следующего года", — рассказал Александр Мордвинов.
Отметим, что ускоренная замена оборудования стартовала в регионе уже в этом году. В МКД заменили более 300 кабин, в то время как в 2021 г. было установлено чуть более 170 новых лифтов.
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Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа