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ЖКХ и благоустройство Общество

В домах Самарской области заменят 1,5 тыс. лифтов

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В многоквартирных домах Самарской области заменят 989 лифтов, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики региона Александра Мордвинова.

"Через госпрограмму из нашего областного бюджета выделили деньги на три года, по 1,2 млрд руб. на установку 1,5 тыс. кабин. Из них в текущем году начнут установку 989 кабин. Работы будут завершены до июля следующего года. Еще 500 кабин заменят к концу следующего года", — рассказал Александр Мордвинов.

Отметим, что ускоренная замена оборудования стартовала в регионе уже в этом году. В МКД заменили более 300 кабин, в то время как в 2021 г. было установлено чуть более 170 новых лифтов.

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