Самарский квас завоевал "золото" Поволжской агровыставки

В этом году XXIV Поволжская агропромышленная выставка в пос. Усть-Кинельском, в которой приняли участие представители сельскохозяйственных предприятий из 15 регионов РФ и Республики Беларусь, по традиции стала площадкой для проведения круглых столов, практикумов и различных мастер-классов, подписания соглашений о сотрудничестве и заключения новых контрактов.
Представителями крупных аграрных и перерабатывающих предприятий приехали, чтобы поделиться передовым опытом, рассказать о достижениях и представить свои новинки.
Одной из них стал продукт от "Балтика-Самара", победивший в конкурсе "Высококачественная пищевая продукция" — это квас "Хлебный край. Белорусский рецепт". Его производят по традиционной технологии из натуральных ингредиентов — ячменного и ржаного солода. Благодаря этому и получается настоящий квас с классическим вкусом и насыщенным хлебным ароматом, сохранивший все нужные витамины и микроэлементы. Квас дополнил линейку безалкогольных напитков, которые самарская пивоварня стала выпускать после открытия купажного отделения. Оно было установлено на "Балтике-Самара" в 2021 году. Мощность отделения позволяет выпускать 300 000 дал безалкогольных напитков в месяц.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?