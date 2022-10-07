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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Самарский квас завоевал "золото" Поволжской агровыставки

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году XXIV Поволжская агропромышленная выставка в пос. Усть-Кинельском, в которой приняли участие представители сельскохозяйственных предприятий из 15 регионов РФ и Республики Беларусь, по традиции стала площадкой для проведения круглых столов, практикумов и различных мастер-классов, подписания соглашений о сотрудничестве и заключения новых контрактов.

Фото: Иван Петров
Представителями крупных аграрных и перерабатывающих предприятий приехали, чтобы поделиться передовым опытом, рассказать о достижениях и представить свои новинки.
Одной из них стал продукт от "Балтика-Самара", победивший в конкурсе "Высококачественная пищевая продукция" — это квас "Хлебный край. Белорусский рецепт". Его производят по традиционной технологии из натуральных ингредиентов — ячменного и ржаного солода. Благодаря этому и получается настоящий квас с классическим вкусом и насыщенным хлебным ароматом, сохранивший все нужные витамины и микроэлементы.
Квас дополнил линейку безалкогольных напитков, которые самарская пивоварня стала выпускать после открытия купажного отделения. Оно было установлено на "Балтике-Самара" в 2021 году. Мощность отделения позволяет выпускать 300 000 дал безалкогольных напитков в месяц.

Гид потребителя

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