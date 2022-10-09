В Самаре под комплексное развитие отдадут территорию рядом с Домом со слонами

Администрация Самары разместила проекты постановления о комплексном развитии двух территорий в Октябрьском районе. Одна из них находится в границах ул. Советской Армии, Третьей и Четвертой просек - рядом с объектом культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина".

Под комплексное развитие выделен участок 2,03 гектара. На нем расположено шесть многоквартирных домов, из них пять признаны аварийными. Предельный объем строительства - 64,9 тыс. кв. метров.

Другая территория площадью 2,53 га, находится в границах улиц Г. Митерева, Революционной и Печерской. На участке стоят девять многоквартирных домов, пять из которых аварийные. Предельный объем строительства составляет 80,9 тыс. кв. метров.

На реализацию проектов дается семь лет с момента подписания договора. На участка предполагается возведение домов не выше 97,5 м (свыше 30 этажей). На 80 кв. м жилой площади предусмотрено одно машиноместо.