16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На II и III этап реконструкции набережной в Тольятти выделили почти миллиард рублей На строительство ФОКа в Красноярском районе выделили 393 млн рублей В Самаре под комплексное развитие отдадут территорию рядом с Домом со слонами Проект реконструкции сетей дождевой канализации в историческом поселении Самары разработают за 180,5 млн рублей Инфекционный корпус на ул. Шверника достроят до конца 2022 года

Строительство Строительство и недвижимость

На строительство ФОКа в Красноярском районе выделили 393 млн рублей

КРАСНЫЙ ЯР. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление строительства и ЖКХ администрации Красноярского района Самарской области ищет подрядчика, который построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селе Красный Яр.

Начальная цена контракта составила 393,84 млн рублей. Предполагается, что средства будут освоены в три этапа, до конца 2024 года.

Победитель торгов определится до конца октября.

Напомним, в начале марта, во время рабочей поездки в Красноярский район, губернатор Дмитрий Азаров осмотрел территорию, где в 2022–2023 году будет возведен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и принял участие в церемонии закладки капсулы в основание будущего спортобъекта.

Ранее с просьбой о строительстве ФОКа к главе региона обратился житель села Станислав Вязовский, пятикратный чемпион России по плаванию в возрастной категории 80-84 года и восьмикратный чемпион в категории 85-89 лет, пловец, установивший 16 рекордов России и дважды выигрывавший чемпионат мира среди ветеранов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6