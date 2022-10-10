На строительство ФОКа в Красноярском районе выделили 393 млн рублей

Управление строительства и ЖКХ администрации Красноярского района Самарской области ищет подрядчика, который построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в селе Красный Яр.
Начальная цена контракта составила 393,84 млн рублей. Предполагается, что средства будут освоены в три этапа, до конца 2024 года.
Победитель торгов определится до конца октября.
Напомним, в начале марта, во время рабочей поездки в Красноярский район, губернатор Дмитрий Азаров осмотрел территорию, где в 2022–2023 году будет возведен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и принял участие в церемонии закладки капсулы в основание будущего спортобъекта.
Ранее с просьбой о строительстве ФОКа к главе региона обратился житель села Станислав Вязовский, пятикратный чемпион России по плаванию в возрастной категории 80-84 года и восьмикратный чемпион в категории 85-89 лет, пловец, установивший 16 рекордов России и дважды выигрывавший чемпионат мира среди ветеранов.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!