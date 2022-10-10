На II и III этап реконструкции набережной в Тольятти выделили почти миллиард рублей

Управление капитального строительства Самарской области в ближайшее время должно определиться с подрядчиком, который займется строительно-монтажными работами на объекте "Набережная Автозаводского района Тольятти". В частности, речь идет втором и третьем этапах проектирования и реконструкции первой очереди набережной.

Начальная цена контракта составила 993,26 млн рублей. Победитель торгов должен приступить к работам 1 января 2023 г. и завершить их до конца сентября 2023 г.

В документации к закупке отмечается, что подрядчик должен осуществить инженерную подготовку, обустроить фундаменты и основания, установить электросети, а также сети канализации и водоснабжения и т. д.