На II и III этап реконструкции набережной в Тольятти выделили почти миллиард рублей

Управление капитального строительства Самарской области в ближайшее время должно определиться с подрядчиком, который займется строительно-монтажными работами на объекте "Набережная Автозаводского района Тольятти". В частности, речь идет втором и третьем этапах проектирования и реконструкции первой очереди набережной.
Начальная цена контракта составила 993,26 млн рублей. Победитель торгов должен приступить к работам 1 января 2023 г. и завершить их до конца сентября 2023 г.
В документации к закупке отмечается, что подрядчик должен осуществить инженерную подготовку, обустроить фундаменты и основания, установить электросети, а также сети канализации и водоснабжения и т. д.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!