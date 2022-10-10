В Тольятти девушка попала под суд за порчу автомобиля несостоявшегося свекра

В Тольятти 19-летняя девушка предстанет перед судом за умышленное повреждение автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В феврале текущего года в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных по ул. Механизаторов, неизвестный преступник повредил автомобиль Kia Sportage: помял капот и вырвал щетки стеклоочистителя.
Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что причиной повреждения автомобиля могли стать личные мотивы и неприязненные отношения одной из жительниц Тольятти к сыну владельца дорогостоящей иномарки. Накануне у них произошел конфликт, который привел к разрыву отношений между молодыми людьми.
Как выяснилось, девушка в порыве эмоциональных переживаний повредила автомобиль отца обидчика. Ущерб был оценен в более 18 тыс. рублей.
Девушка признала свою вину в содеянном, раскаялась, выразила готовность сотрудничать с дознанием и возместить ущерб потерпевшему. Однако она все равно стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении девушки направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой подозреваемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️