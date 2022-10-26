16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны Сбер стал выдавать больше ипотечных кредитов на строительство собственного дома Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли

Финансы Экономика и бизнес

В сервисе займов "Ваш инвестор" продолжается ежегодный розыгрыш к Дню автомобилиста

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уже четвертый год в преддверии праздника компания проводит розыгрыш денежных призов среди своих клиентов. За это время десятки клиентов "Ваш инвестор" получили ценные призы и крупные денежные выигрыши - от десятков до сотен тысяч рублей.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

В этом году призовой фонд акции составил полмиллиона рублей, которые будут разыграны между клиентами сервиса займов "Ваш инвестор" следующим образом:

- один главный приз в 100 000 ₽;

- четыре приза по 50 000 ₽;

- четыре приза по 20 000 ₽;

- двенадцать призов по 10 000 ₽, которые будут разыгрывать каждую неделю.

Как принять участие в розыгрыше

Для этого нужно получить заем под залог авто в "Ваш инвестор" с 3 по 30 октября 2022 года. Размер и срок займа не влияют на размер приза - розыгрыш происходит абсолютно случайно. Победителем может стать как клиент, взявший заем в 10 тысяч рублей, так и заемщик, получивший 300 тысяч.

Как будут определены победители

Счастливчики будут выбраны с помощью честного и прозрачного алгоритма, привязанного к курсу доллара в день розыгрыша (формула есть в правилах акции). Имена победителей будут опубликованы на сайте компании в разделе "Пресс-центр" в период с 10 по 31 октября 2022 года.

Нужно ли платить налог в случае выигрыша

Победителям не придется платить никаких налогов - "Ваш инвестор" берет эту работу на себя, при этом выигравший получит полную сумму приза.

Подать заявку на заем под залог авто можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714.

Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков по результатам мероприятия, сроках, порядке и месте их получения изложены в правилах мероприятия и на сайте организатора в сети Интернет vashinvestor.ru.

Срок проведения мероприятия - с 3 октября 2022 года по 20 ноября 2022 года (включая сроки определения обладателей подарков и их выдачу).

Гид потребителя

Последние комментарии

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Кристина Красилова 01 августа 2022 17:53 Клиенты ЮMoney могут платить смартфоном по QR-коду Сбера

Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6