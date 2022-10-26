В сервисе займов "Ваш инвестор" продолжается ежегодный розыгрыш к Дню автомобилиста

Уже четвертый год в преддверии праздника компания проводит розыгрыш денежных призов среди своих клиентов. За это время десятки клиентов "Ваш инвестор" получили ценные призы и крупные денежные выигрыши - от десятков до сотен тысяч рублей.

В этом году призовой фонд акции составил полмиллиона рублей, которые будут разыграны между клиентами сервиса займов "Ваш инвестор" следующим образом:

- один главный приз в 100 000 ₽;

- четыре приза по 50 000 ₽;

- четыре приза по 20 000 ₽;

- двенадцать призов по 10 000 ₽, которые будут разыгрывать каждую неделю.

Как принять участие в розыгрыше

Для этого нужно получить заем под залог авто в "Ваш инвестор" с 3 по 30 октября 2022 года. Размер и срок займа не влияют на размер приза - розыгрыш происходит абсолютно случайно. Победителем может стать как клиент, взявший заем в 10 тысяч рублей, так и заемщик, получивший 300 тысяч.

Как будут определены победители

Счастливчики будут выбраны с помощью честного и прозрачного алгоритма, привязанного к курсу доллара в день розыгрыша (формула есть в правилах акции). Имена победителей будут опубликованы на сайте компании в разделе "Пресс-центр" в период с 10 по 31 октября 2022 года.

Нужно ли платить налог в случае выигрыша

Победителям не придется платить никаких налогов - "Ваш инвестор" берет эту работу на себя, при этом выигравший получит полную сумму приза.

Подать заявку на заем под залог авто можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714.

Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков по результатам мероприятия, сроках, порядке и месте их получения изложены в правилах мероприятия и на сайте организатора в сети Интернет vashinvestor.ru.

Срок проведения мероприятия - с 3 октября 2022 года по 20 ноября 2022 года (включая сроки определения обладателей подарков и их выдачу).