Два человека пострадали в разбившемся Renault под Тольятти

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В понедельник, 10 октября, в Ставропольском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области