Два человека пострадали в разбившемся Renault под Тольятти

В понедельник, 10 октября, в Ставропольском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 6:25 52-летний водитель Renault Logan на 988 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, ограждавшие место дорожных работ. После этого автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате госпитализировали водителя и 52-летнюю пассажирку.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...