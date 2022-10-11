Работа над проектом бюджета Самарской области подходит к концу

В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 гг. Основные параметры главного финансового документа будущего года озвучили на совещании, которое провел в понедельник, 10 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
"Работаем над проектом закона об областном бюджете в сложной геополитической обстановке, в условиях постоянных изменений в мировой экономике, экономике РФ и Самарской области. В основе проекта бюджета - пока предварительный прогноз социально-экономического развития в будущем году. В целом проект базируется на оценке ожидаемых доходов текущего года с учетом консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области на плановый период с учетом зависимости налоговых поступлений от результатов деятельности крупных налогоплательщиков. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на будущий год составит 191,9 млрд руб., общий объем поступлений в дорожный фонд - 20,862 млрд рублей. Общий планируемый объем расходов, с учетом собственных источников и источников покрытия бюджетного дефицита, - 217 млрд рублей", - отметил министр управления финансами Андрей Прямилов.
Глава ведомства добавил, что проект бюджета сформирован пока только с учетом собственных, региональных доходов, поскольку проект федерального закона пока не принят и проходит утверждение в Государственной думе РФ. Как и в предыдущие годы, закон о бюджете будет носить социально ориентированный характер, приоритеты бюджета останутся прежними.
Это полное финансовое обеспечение защищенных статей, безусловное исполнение всех законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых расходов. Традиционно в законе о бюджете отведено особое место социальным отраслям: здравоохранению, образованию, культуре, физической культуре и спорту. На их финансирование будет направлено более 60% бюджета. На меры социальной поддержки граждан запланировано более 31 млрд рублей.
"Проект бюджета будет вынесен на расширенное заседание Самарской губернской думы в конце октября. Хочу обратить внимание всех главных распорядителей бюджетных средств, что сейчас в ходе текущей работы необходимо четко отрабатывать с федеральными органами исполнительной власти вопросы привлечения федеральных средств для реализации перспективных проектов. На будущий год 40 миллиардов рублей планируемых поступлений у нас уже закреплено соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, это немалая сумма. И еще 10-12 млрд руб. дополнительно, как мы ожидаем, к нам придут по различным направлениям в рамках реализации национальных проектов и государственных программ", - подчеркнул председатель правительства Самарской области.
Виктор Кудряшов поручил главам министерств подготовить дополнительные предложения по финансированию из федеральных социальных объектов капитального строительства.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.