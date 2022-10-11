16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса Работа над проектом бюджета Самарской области подходит к концу Список льготополучателей по программе социальной газификации будет расширен Жилищные кредиты для льготников в Самарской области станут доступнее благодаря механизмам ДОМ.РФ В областном правительстве обсудили планы реновации исторического центра Самары

Облправительство Власть и политика

Работа над проектом бюджета Самарской области подходит к концу

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 гг. Основные параметры главного финансового документа будущего года озвучили на совещании, которое провел в понедельник, 10 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Работаем над проектом закона об областном бюджете в сложной геополитической обстановке, в условиях постоянных изменений в мировой экономике, экономике РФ и Самарской области. В основе проекта бюджета - пока предварительный прогноз социально-экономического развития в будущем году. В целом проект базируется на оценке ожидаемых доходов текущего года с учетом консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области на плановый период с учетом зависимости налоговых поступлений от результатов деятельности крупных налогоплательщиков. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на будущий год составит 191,9 млрд руб., общий объем поступлений в дорожный фонд - 20,862 млрд рублей. Общий планируемый объем расходов, с учетом собственных источников и источников покрытия бюджетного дефицита, - 217 млрд рублей", - отметил министр управления финансами Андрей Прямилов.

Глава ведомства добавил, что проект бюджета сформирован пока только с учетом собственных, региональных доходов, поскольку проект федерального закона пока не принят и проходит утверждение в Государственной думе РФ. Как и в предыдущие годы, закон о бюджете будет носить социально ориентированный характер, приоритеты бюджета останутся прежними.

Это полное финансовое обеспечение защищенных статей, безусловное исполнение всех законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых расходов. Традиционно в законе о бюджете отведено особое место социальным отраслям: здравоохранению, образованию, культуре, физической культуре и спорту. На их финансирование будет направлено более 60% бюджета. На меры социальной поддержки граждан запланировано более 31 млрд рублей.

"Проект бюджета будет вынесен на расширенное заседание Самарской губернской думы в конце октября. Хочу обратить внимание всех главных распорядителей бюджетных средств, что сейчас в ходе текущей работы необходимо четко отрабатывать с федеральными органами исполнительной власти вопросы привлечения федеральных средств для реализации перспективных проектов. На будущий год 40 миллиардов рублей планируемых поступлений у нас уже закреплено соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, это немалая сумма. И еще 10-12 млрд руб. дополнительно, как мы ожидаем, к нам придут по различным направлениям в рамках реализации национальных проектов и государственных программ", - подчеркнул председатель правительства Самарской области.

Виктор Кудряшов поручил главам министерств подготовить дополнительные предложения по финансированию из федеральных социальных объектов капитального строительства. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6