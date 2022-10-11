Работа над проектом бюджета Самарской области подходит к концу

В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 гг. Основные параметры главного финансового документа будущего года озвучили на совещании, которое провел в понедельник, 10 октября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Работаем над проектом закона об областном бюджете в сложной геополитической обстановке, в условиях постоянных изменений в мировой экономике, экономике РФ и Самарской области. В основе проекта бюджета - пока предварительный прогноз социально-экономического развития в будущем году. В целом проект базируется на оценке ожидаемых доходов текущего года с учетом консервативного варианта прогноза социально-экономического развития области на плановый период с учетом зависимости налоговых поступлений от результатов деятельности крупных налогоплательщиков. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на будущий год составит 191,9 млрд руб., общий объем поступлений в дорожный фонд - 20,862 млрд рублей. Общий планируемый объем расходов, с учетом собственных источников и источников покрытия бюджетного дефицита, - 217 млрд рублей", - отметил министр управления финансами Андрей Прямилов.

Глава ведомства добавил, что проект бюджета сформирован пока только с учетом собственных, региональных доходов, поскольку проект федерального закона пока не принят и проходит утверждение в Государственной думе РФ. Как и в предыдущие годы, закон о бюджете будет носить социально ориентированный характер, приоритеты бюджета останутся прежними.

Это полное финансовое обеспечение защищенных статей, безусловное исполнение всех законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых расходов. Традиционно в законе о бюджете отведено особое место социальным отраслям: здравоохранению, образованию, культуре, физической культуре и спорту. На их финансирование будет направлено более 60% бюджета. На меры социальной поддержки граждан запланировано более 31 млрд рублей.

"Проект бюджета будет вынесен на расширенное заседание Самарской губернской думы в конце октября. Хочу обратить внимание всех главных распорядителей бюджетных средств, что сейчас в ходе текущей работы необходимо четко отрабатывать с федеральными органами исполнительной власти вопросы привлечения федеральных средств для реализации перспективных проектов. На будущий год 40 миллиардов рублей планируемых поступлений у нас уже закреплено соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, это немалая сумма. И еще 10-12 млрд руб. дополнительно, как мы ожидаем, к нам придут по различным направлениям в рамках реализации национальных проектов и государственных программ", - подчеркнул председатель правительства Самарской области.

Виктор Кудряшов поручил главам министерств подготовить дополнительные предложения по финансированию из федеральных социальных объектов капитального строительства.