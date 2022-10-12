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"Это слухи": в "Крыльях Советов" прокомментировали интерес "Локомотива" к Игорю Осинькину "Крылья Советов" проиграли "Спартаку" 2:5 ЭСК РФС: судьи ошибочно не засчитали гол "Крыльев Советов" в матче с "Краснодаром" "Акрон" вышел в следующую стадию Кубка России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром"

Футбол Спорт

"Это слухи": в "Крыльях Советов" прокомментировали интерес "Локомотива" к Игорю Осинькину

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию об интересе московского "Локомотива" к главному тренеру самарцев Игорю Осинькину.

"Со мной никто не разговаривал, не связывался. Я — тренер "Крыльев Советов", и у нас очень много дел", - приводит слова самого Осинькина Metaratings.ru.

"Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё — слухи. У Осинькина контракт с "Крыльями Советов". Сейчас он готовит команду к матчу с "Сочи", все его мысли — только о предстоящей домашней игре", — заявил гендиректор "Крыльев" Вадим Андреев.

Об интересе "Локомотива" к Игорю Осинькину 11 октября сообщил "Матч ТВ".

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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