"Это слухи": в "Крыльях Советов" прокомментировали интерес "Локомотива" к Игорю Осинькину

В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию об интересе московского "Локомотива" к главному тренеру самарцев Игорю Осинькину.

"Со мной никто не разговаривал, не связывался. Я — тренер "Крыльев Советов", и у нас очень много дел", - приводит слова самого Осинькина Metaratings.ru.

"Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё — слухи. У Осинькина контракт с "Крыльями Советов". Сейчас он готовит команду к матчу с "Сочи", все его мысли — только о предстоящей домашней игре", — заявил гендиректор "Крыльев" Вадим Андреев.

Об интересе "Локомотива" к Игорю Осинькину 11 октября сообщил "Матч ТВ".