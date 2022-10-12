"Это слухи": в "Крыльях Советов" прокомментировали интерес "Локомотива" к Игорю Осинькину

В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию об интересе московского "Локомотива" к главному тренеру самарцев Игорю Осинькину.
"Со мной никто не разговаривал, не связывался. Я — тренер "Крыльев Советов", и у нас очень много дел", - приводит слова самого Осинькина Metaratings.ru.
"Слухи о том, что Игорь Витальевич может возглавить другой клуб, появляются не первый раз, но это всё — слухи. У Осинькина контракт с "Крыльями Советов". Сейчас он готовит команду к матчу с "Сочи", все его мысли — только о предстоящей домашней игре", — заявил гендиректор "Крыльев" Вадим Андреев.
Об интересе "Локомотива" к Игорю Осинькину 11 октября сообщил "Матч ТВ".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?