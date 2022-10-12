Областные депутаты обсудили предложения к новому законопроекту о мерах поддержки педагогов и наставников

Во вторник, 11 октября, в Самарской губернской думе состоялось очередное заседание комитета по образованию и науке под председательством Светланы Ильиной. В его работе также приняли участие депутаты Роман Маркаров, Наталья Боброва, Виктор Кузнецов, Николай Панченко, Марина Ерина, Ирина Долгополова, Александр Степанов, Роман Балтер.

Комитет инициировал разработку проекта закона Самарской области "О внесении изменений в Главу 5 Закона Самарской области "Об образовании в Самарской области". Он направлен на комплексное правовое регулирование и совершенствование мер поддержки педагогов в части повышения их статуса, качественного улучшения профессионального положения педагогических работников Самарской области, реализации гарантий их социальной защищенности.

Депутаты предложили рассмотреть возможность внесения изменений по нескольким направлениям.

Одно из них касается расширения перечня положений, регламентирующих содействие привлечению педагогических работников, в том числе в возрасте до 35 лет, в образовательные организации.

В другом — речь идет о развитии института наставничества, который будет способствовать успешной адаптации педработников, впервые приступивших к профессиональной деятельности, а также студентов педагогических вузов, успешно прошедших промежуточную аттестацию и впервые начавших работать по специальности. Законопроект предлагает определить статус педагога-наставника и установить ему ежемесячные выплаты в период наставничества.

Также депутаты предлагают законодательно закрепить в списке мер социальной поддержки педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций права на санаторно-курортное лечение.

Кроме того, обсуждалось и установление возможности заключения между участниками образовательных отношений соглашений о намерениях. Такие соглашения будут содержать условия, необходимые для защиты педагогами собственных чести и достоинства, а также деловой репутации образовательных организаций.

Еще одно изменение — закрепление государственными образовательными организациями Самарской области в локальных нормативных актах норм профессиональной этики педагогических работников на основе модельного проекта.

Депутаты также считают, что премии губернатора Самарской области и почетное звание Самарской области "Заслуженный работник образования Самарской области" послужат дополнительными мерами стимулирования педагогических работников.

"Коллеги, мы с вами приступаем к работе над совершенствованием Закона Самарской области "Об образовании". Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Конечно, мы очень хотим поддержать наше учительство, поднять престиж профессии педагога. Мы впервые предлагаем законодательно закрепить понятие наставника, определить меры их стимулирования, прописываем нормы профессиональной этики педагогов, уточняем меры социальной поддержки учителей и т. д. На данный момент у нас в регионе действуют различные меры господдержки педагогических работников, которые прописаны в разных нормативных актах, регламентируются постановлениями правительства, подзаконными актами. Мы хотим, чтобы это был единый документ — Закон "Об образовании в Самарской области", который бы аккумулировал все эти моменты", — отметила председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина, подчеркнув актуальность этого законопроекта.

Проект закона Самарской области "О внесении изменений в главу 5 Закона Самарской области "Об образовании в Самарской области" будет направлен в региональное министерство образования и науки, а также в Самарскую областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ для замечаний и предложений.