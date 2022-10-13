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Армия Общество

Самарские студенты шьют обмундирование для бойцов СВО с помощью IT-технологий

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ студенты и преподаватели Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна отшивают элементы обмундирования и работают над созданием верхней одежды для военных, которые участвуют в спецоперации.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Конструируют верхнюю одежду в мастерской "Цифровой модельер" с помощью IT-технологий. Оборудование в колледже появилось благодаря нацпроекту "Образование", инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

"Это целый комплекс, который включает компьютерное программное обеспечение, сканер и плоттер. Сначала с помощью сканирования тела человека специалисты получают размерные признаки, которые используют при создании конструкции в программе. Как будет выглядеть будущее изделие, можно увидеть уже на мониторе компьютера. Такая технология позволяет сократить время, сэкономить материал и улучшить качество конструкции. В итоге можно сшить одежду, максимально удобную для применения на практике", — рассказывает заведующая технологическим отделением Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Елена Михайлова.

"Когда видим просто плоское лекало, оценить насколько эта конструкция удобна, технологична и эргономична, мы не можем. А вот уже глядя на аватар, одетый в нашу одежду, можем понять, какая величина, удобно или не удобно, и эту модель можем отдавать в раскладку, на печать, в пошив", — поясняет преподаватель конструирования швейных изделий колледжа Татьяна Мануйлова.
При разработке экипировки советуются непосредственно с военными, которым ее предстоит применять в жизни.

"Предварительно мы проконсультировались с военными. Прислушались ко всем их пожеланиям и стараемся продумать все до мелочей: чтобы комбинезон, например, не сползал во время дождя, а пояс на форме был удобным. Специалисты внимательно выслушали, и сделают такое лекало, чтобы изделие было максимально комфортным", — подчеркивает директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, руководитель Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова.

Также студенты колледжа заняты изготовлением сумок-чехлов для спальных мешков. Первую партию — 200 штук уже передали предприятию-заказчику.

"Мы шьем сумки для спальных мешков для военных. Стараемся работать оперативно — чем больше отшили, тем лучше. На создание одной сумки уходит в среднем час. Сейчас непростая ситуация, и очень хочется поддержать наших военных", — студентка колледжа Анна Семионичева.

Студенты-волонтеры колледжа готовы помогать сегодня солдатам-землякам всем, чем могут и чему научились. Рассказывают, акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ они придумали еще в 2014 г., когда Крым стал частью России. Тогда студенты-добровольцы вместе с преподавателями отправились в Сакский район, чтобы помогать местным жителям. С тех пор ездят туда каждый год — последние шесть лет работают на инклюзивном пляже. Как только началась специальная военная операция, сразу организовали сбор гуманитарной помощи, которую сначала передавали в центры временного пребывания людей, а потом на Донбасс. Присоединиться к общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ может любой желающий — более подробная информация на сайте мывместе.рф.

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