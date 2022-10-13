Командующий 2-й общевойсковой армией: "Сильный тыл – сильные бойцы"

Во вторник, 11 октября, в Самаре в окружном Доме офицеров представители областного правительства: вице-губернатор — руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин, заместители председателя Правительства области Александр Фетисов и Наталья Катина, министры — а также командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин и председатель женсовета 2-й армии Екатерина Колотовкина провели встречу с семьями жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, чтобы ответить лично на все волнующие их вопросы.

Обсудили пути решения озвученных женами и близкими мобилизованных десятков вопросов, которые касались системы мер поддержки для семей по различным направлениям, обеспечения военнослужащих необходимой экипировкой, сборов и отправки гуманитарной помощи, частных жизненных ситуаций, которые сложились у людей, где в семьях призвали мужчин.

Прозвучали и просьбы разобраться в конкретных случаях, когда мобилизовали мужчин, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Как отметил командующий 2-й армией Андрей Колотовкин, система несовершенна, такие призывники будут направлены на военно-врачебную комиссию в окружном военном госпитале ветеранов войн. Военная прокуратура взяла эти вопросы на контроль.

Несколько женщин рассказали, что купили призванным мужьям вещи по списку, и отметили, что эти вещи дорожают с каждым днем. Наталья Катина обратилась к присутствовавшим с просьбой довести информацию о точках продаж и конкретных фактах необоснованного завышения цен для детальной проверки и реагирования.

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин отметил системную помощь главы региона и правительства области: "С первого дня проведения специальной военной операции по инициативе губернатора Дмитрия Азарова военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, а также их семьям оказывается вся необходимая помощь — и точечная, и крупномасштабная. Не думайте, что в армии чего-то не хватает. Все необходимое есть. Но при этом по ряду позиций, которые не входят в нормы довольствия, нам помогает губернатор, правительство. Я общаюсь с другими офицерами и военнослужащими, и отмечу, что далеко не во всех регионах так выстроена работа. В нашей области это началось с первых дней".

Также Дмитрий Кочергин развеял сомнения присутствовавших на встрече относительно обеспечения мобилизованных мужчин необходимыми вещами. Самарская область взяла на себя обеспечение экипировкой дополнительно к тому, что выдает армия. По поручению губернатора Дмитрия Азарова сейчас закупаются необходимые позиции, и до отправки мобилизованным будут выдаваться специальные тактические рюкзаки, там будут спальные мешки, разгрузки, усиленные аптечки, термобелье, теплые зимние сапоги, которые апробированы бойцами 2-й армии, шапки, перчатки, коврики.

"Ребята проходят тактическую, боевую, необходимую медицинскую подготовку. Помимо этого, сейчас дополнительно организованы классы по управлению коптерами. Все необходимые навыки они получат", — подчеркнул Дмитрий Кочергин.

Большую работу — и патриотическую, и гуманитарную — ведет женсовет второй армии. Представители женсовета второй армии готовы взять на себя координирующую функцию по взаимодействию с семьями в части информирования, сбора гуманитарной помощи, ее отправки, при необходимости — связи с бойцами. Директор по развитию благотворительного фонда "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова, председатель женсовета Второй гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина призвала присутствующих женщин также объединяться в муниципалитетах. "Нужно становиться достойным тылом нашим мужьям. За семь месяцев нами проведена огромная работа, с первых дней на базе дома офицеров мы организовали пункт поддержки нашим мужьям. Начинали с малого, а теперь через наш фонд передают даже оборудование. Отправлено более 180 тысяч тонн. Давайте объединяться, помогать друг другу, давайте вместе организуем работу", — обратилась она.

Большую часть встречи посвятили рассказу о том, какой помощью сейчас могут воспользоваться члены семей мобилизованных. Александр Фетисов призвал всех, кому необходима консультация по частному вопросу, обращаться к присутствующим министрам. "Здесь сегодня представители соцслужб. Мы не уйдем сегодня, пока не отработаем каждую тревогу. Давайте проверим, какие меры соцподдержки вы можете получить из существующей линейки", — предложила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Огромным подспорьем может стать социальный контракт, который можно оформить на ведение личного подсобного хозяйства, на развитие собственного дела, на поиск работы или выход из трудной жизненной ситуации. Есть также меры поддержки для семей с детьми разного возраста. "В сумме они дают неплохую прибавку к семейному бюджету. Нужно перепроверить, все ли вам назначено", — отметила министр.

Также для поддержки семей военнослужащих по инициативе Главы региона будет произведена единовременная выплата 50 тысяч рублей — эта выплата не будет учитываться при расчете мер соцподдержки, зависящих от дохода семьи. Данная выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании полученной информации от Министерства обороны Российской Федерации. Пока выплата единовременная. Но в зависимости от продолжительности периода подготовки мобилизованных в военных частях, возможно, в следующем месяце власти региона вновь вернутся к этому вопросу.

Есть и нефинансовые виды помощи: консультации профессиональных психологов, юристов Госюрбюро. Если в семье военнослужащего есть пожилые родные, то можно оформить бесплатное надомное обслуживание. Нуждающимся в постороннем уходе членам семей можно в первоочередном порядке оформить устройство в пансионат. Дети военнослужащих имеют право на бесплатный отдых в санаториях во время каникул. Министр образования и науки региона Виктор Акопьян рассказал, что по решению Губернатора Дмитрия Азарова дети военнослужащих — учащиеся 5-11 классов — освобождаются от платы за питание в школе. Мера поддержки действует с 12 октября в заявительном порядке. Также родители освобождаются от платы за детский сад. При необходимости студентам средних профессиональных образовательных учреждений помогут подобрать место в общежитии. Если ребенку необходима помощь педагога-психолога, то по заявлению родителя ее также организуют. Готовы помочь и с дополнительными занятиями, если у ребенка проблемы с успеваемостью. Министр обозначил, что обращаться в этих случаях нужно к директору образовательной организации или к классному руководителю.

Иные потребности в помощи конкретной семье отрабатываются в рамках социального паспорта. К работе подключены все министерства и подведомственные учреждения, муниципальные органы власти. Помощь готовы оказывать и волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ. Круглые столы с участием представителей министерств и ведомств для семей военнослужащих будут проводиться регулярно. Так близкие получат возможность лично получить необходимую информацию, консультацию, помощь в решении своих проблем. Каждый в зале согласился с утверждением о том, что сильный тыл — сильные бойцы.