В Самаре по заявлению сотрудницы полиции отправили под суд ее экс-супруга

Суд Октябрьского района Самары разбирается в непростой ситуации. Здесь идет процесс над местным жителем, которого сотрудники полиции обвинили в их оскорблении и побоях.
Изначально конфликт начался между супругами Ибрагимовыми. Жена бизнесмена работала в МВД. Она утверждает, что супруг ее обижал, поэтому она обратилась к коллегам.
"Мы познакомились в 2018 году. Но в 2020 году уже разъехались, так как начались побои. Тогда я уже была беременна. Шамиль начал за мной следить, установил датчики слежения в машину", — рассказала журналистам Ибрагимова.
По словам сотрудницы полиции, конфликты, в частности, были из-за того, что супруг ее ревновал. Работница ГИБДД утверждает, якобы на этой почве мужчина даже однажды набросился на ее начальника. В итоге она добилась возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего супруга и передачи материалов для разбирательства в суд.
Ибрагимов же рассказывает историю совершенно иначе. С его слов, он супругу холил и лелеял, делал ей дорогие подарки. Потом отношения разладились.
"Мы развелись, и я ушел к другой женщине. Там у меня родился еще один ребенок. Но и нашего ребенка общего ребенка с бывшей супругой я не бросал. Суд определил время для моего с ним общения, и я регулярно навещал его. А вот бывшая, после того как она узнала, что у меня родился еще один малыш, как будто решила мне мстить", — говорит Шамиль Ибрагимов.
Мужчина утверждает, что конфликты начинала именно женщина. А позже якобы стала писать на него заявления коллегам в полицию: якобы он ее бил. По утверждению Ибрагимова, медсправки полицейская могла предоставить ложные.
Апогеем стали разбирательства семьи с привлечением других сотрудников полиции в квартире с малышом. Участвовавшего в этом начальника Ибрагимовой Алексея Тарасова суд и допросил 13 октября.
"Потерпевшая Ибрагимова мне знакома. Она работала у нас в подразделении. Суть проверки, на которую я выезжал по месту жительства Ибрагимовой, в следующем. Ибрагимова обратилась с заявлением на полковника Сумца о том, что с супругом у нее есть бытовые проблемы. Информация от Сумца поступила начальнику ГАИ Самары Маслову. Мне было дано указание проверки этой сотрудницы по месту жительства. Я назначил дату и время прибытия. В момент нашего прибытия в квартире присутствовали она, ее ребенок и Ибрагимов. Ибрагимов стал проявлять агрессию в отношении меня", — сообщил Тарасов в суде.
При этом сам Тарасов говорит, что конфликт начался с того, что Ибрагимов попросил его предъявить документы.
"Попросил предъявить служебное удостоверение, но у меня его с собой не было", — сообщил суду полицейский.
Тарасов также рассказывает, что обстановка в квартире была "удовлетворительная", кроме того, что Ибрагимов стал его оскорблять. В частности, назвал "оборотнем в погонах". А это сотрудника МВД очень обидело.
"В чем выражалась агрессия?" — уточнила адвокат подсудимого.
"В том что мы прибыли. Он посчитал, что мы прибыли специально, по вызову", — ответил Тарасов.
"А агрессия-то в чем конкретно выражалась?", — продолжает защитник.
"Ну лично на меня он высказывал, что я оборотень в погонах", — сообщил Тарасов.
По словам полицейского, Ибрагимов также говорил что-то нецензурно (что нельзя произносить в суде), и это слышали коллега Тарасова и подруга Ибрагимовой, которая тоже была в квартире.
Впрочем, Тарасов признает: оскорбления и вопросы от Ибрагимова прекратились, когда ему (Тарасову) привезли служебное удостоверение.
Также Тарасов на вопросы адвоката сказал, что не знал, что в квартире Ибрагимовой будет ее бывший супруг и что время прибытия совпадает со временем, которое суд определил для общения Ибрагимова с ребенком.
Дальше, по словам Тарасова, Ибрагимов позвонил в полицию и попросил прислать наряд из-за конфликта в квартире. Кроме того, на место приехал адвокат Ибрагимова. В итоге все участники "беседы" разъехались — около 12:00, когда подошло к концу время общения Ибрагимова с ребенком.
Позже, как утверждал Тарасов в суде, его вызвали на допрос в Следственный комитет и по инициативе следователей он написал заявление о его (Тарасова) оскорблении. В тот момент якобы Тарасов понял, что Ибрагимов дискредитировал органы внутренних дел.
Интересно, что по настоянию адвокатов в суде также огласили материалы дела, согласно которым Тарасов требовал от Ибрагимова прекратить снимать происходящее в квартире на видео, сообщая, что иначе Ибрагимова могут наказать.
Разбирательство в особенностях семейной драмы должны продолжить 20 октября. Предполагается, что в этот день могут допросить экс-супругу Ибрагимова и ее подругу.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц