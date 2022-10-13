В Самаре по заявлению сотрудницы полиции отправили под суд ее экс-супруга

Суд Октябрьского района Самары разбирается в непростой ситуации. Здесь идет процесс над местным жителем, которого сотрудники полиции обвинили в их оскорблении и побоях.

Изначально конфликт начался между супругами Ибрагимовыми. Жена бизнесмена работала в МВД. Она утверждает, что супруг ее обижал, поэтому она обратилась к коллегам.

"Мы познакомились в 2018 году. Но в 2020 году уже разъехались, так как начались побои. Тогда я уже была беременна. Шамиль начал за мной следить, установил датчики слежения в машину", — рассказала журналистам Ибрагимова.

По словам сотрудницы полиции, конфликты, в частности, были из-за того, что супруг ее ревновал. Работница ГИБДД утверждает, якобы на этой почве мужчина даже однажды набросился на ее начальника. В итоге она добилась возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего супруга и передачи материалов для разбирательства в суд.

Ибрагимов же рассказывает историю совершенно иначе. С его слов, он супругу холил и лелеял, делал ей дорогие подарки. Потом отношения разладились.

"Мы развелись, и я ушел к другой женщине. Там у меня родился еще один ребенок. Но и нашего ребенка общего ребенка с бывшей супругой я не бросал. Суд определил время для моего с ним общения, и я регулярно навещал его. А вот бывшая, после того как она узнала, что у меня родился еще один малыш, как будто решила мне мстить", — говорит Шамиль Ибрагимов.

Мужчина утверждает, что конфликты начинала именно женщина. А позже якобы стала писать на него заявления коллегам в полицию: якобы он ее бил. По утверждению Ибрагимова, медсправки полицейская могла предоставить ложные.

Апогеем стали разбирательства семьи с привлечением других сотрудников полиции в квартире с малышом. Участвовавшего в этом начальника Ибрагимовой Алексея Тарасова суд и допросил 13 октября.

"Потерпевшая Ибрагимова мне знакома. Она работала у нас в подразделении. Суть проверки, на которую я выезжал по месту жительства Ибрагимовой, в следующем. Ибрагимова обратилась с заявлением на полковника Сумца о том, что с супругом у нее есть бытовые проблемы. Информация от Сумца поступила начальнику ГАИ Самары Маслову. Мне было дано указание проверки этой сотрудницы по месту жительства. Я назначил дату и время прибытия. В момент нашего прибытия в квартире присутствовали она, ее ребенок и Ибрагимов. Ибрагимов стал проявлять агрессию в отношении меня", — сообщил Тарасов в суде.

При этом сам Тарасов говорит, что конфликт начался с того, что Ибрагимов попросил его предъявить документы.

"Попросил предъявить служебное удостоверение, но у меня его с собой не было", — сообщил суду полицейский.

Тарасов также рассказывает, что обстановка в квартире была "удовлетворительная", кроме того, что Ибрагимов стал его оскорблять. В частности, назвал "оборотнем в погонах". А это сотрудника МВД очень обидело.

"В чем выражалась агрессия?" — уточнила адвокат подсудимого.

"В том что мы прибыли. Он посчитал, что мы прибыли специально, по вызову", — ответил Тарасов.

"А агрессия-то в чем конкретно выражалась?", — продолжает защитник.

"Ну лично на меня он высказывал, что я оборотень в погонах", — сообщил Тарасов.

По словам полицейского, Ибрагимов также говорил что-то нецензурно (что нельзя произносить в суде), и это слышали коллега Тарасова и подруга Ибрагимовой, которая тоже была в квартире.

Впрочем, Тарасов признает: оскорбления и вопросы от Ибрагимова прекратились, когда ему (Тарасову) привезли служебное удостоверение.

Также Тарасов на вопросы адвоката сказал, что не знал, что в квартире Ибрагимовой будет ее бывший супруг и что время прибытия совпадает со временем, которое суд определил для общения Ибрагимова с ребенком.

Дальше, по словам Тарасова, Ибрагимов позвонил в полицию и попросил прислать наряд из-за конфликта в квартире. Кроме того, на место приехал адвокат Ибрагимова. В итоге все участники "беседы" разъехались — около 12:00, когда подошло к концу время общения Ибрагимова с ребенком.

Позже, как утверждал Тарасов в суде, его вызвали на допрос в Следственный комитет и по инициативе следователей он написал заявление о его (Тарасова) оскорблении. В тот момент якобы Тарасов понял, что Ибрагимов дискредитировал органы внутренних дел.

Интересно, что по настоянию адвокатов в суде также огласили материалы дела, согласно которым Тарасов требовал от Ибрагимова прекратить снимать происходящее в квартире на видео, сообщая, что иначе Ибрагимова могут наказать.

Разбирательство в особенностях семейной драмы должны продолжить 20 октября. Предполагается, что в этот день могут допросить экс-супругу Ибрагимова и ее подругу.