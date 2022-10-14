На строительство спорткомплекса в Ставропольском районе выделили 73 млн рублей

Администрация Ставропольского района ищет подрядчика, который построит строительный комплекс в селе Зеленовка. Начальная цена контракта составила 72,96 млн рублей.
В техзадании отмечается, что победитель торгов обязан возвести здание в течение 60 дней с даты начала исполнения контракта. За два месяца необходимо освоить земельный участок площадью 2409 кв метров, расположенный на ул. Советской, 72б и построить на нем одноэтажное здание в 282 кв метра, мощностью 20 посещений в смену. Новый спортивный комплекс будет обслуживать до 800 человек.
В нем будут располагаться физкультурно-оздоровительный зал для занятий настольным теннисом, раздевальные (мужская и женская) с универсальными санузлами и душевыми, служебное помещение (тренерская), комната оказания первой медицинской помощи, инвентарная и тамбур (вестибюль). Доступ посетителей в здание предусмотрен через главный вход, также есть эвакуационный выход из спортзала.
Последние комментарии
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!