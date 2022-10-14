16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На строительство спорткомплекса в Ставропольском районе выделили 73 млн рублей В Ставропольском районе вновь ищут подрядчика на разработку проекта детского сада На проект строительства новой дороги по ул. Путевой в Самаре выделили 19 млн рублей Мэрия Самары согласовала участок под строительство новой школы в Волгаре "Волгатрансстрой-проект" разработает проект строительства пятой очереди набережной в Самаре

Строительство Строительство и недвижимость

На строительство спорткомплекса в Ставропольском районе выделили 73 млн рублей

ЗЕЛЕНОВКА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Администрация Ставропольского района ищет подрядчика, который построит строительный комплекс в селе Зеленовка. Начальная цена контракта составила 72,96 млн рублей.

В техзадании отмечается, что победитель торгов обязан возвести здание в течение 60 дней с даты начала исполнения контракта. За два месяца необходимо освоить земельный участок площадью 2409 кв метров, расположенный на ул. Советской, 72б и построить на нем одноэтажное здание в 282 кв метра, мощностью 20 посещений в смену. Новый спортивный комплекс будет обслуживать до 800 человек.

В нем будут располагаться физкультурно-оздоровительный зал для занятий настольным теннисом, раздевальные (мужская и женская) с универсальными санузлами и душевыми, служебное помещение (тренерская), комната оказания первой медицинской помощи, инвентарная и тамбур (вестибюль). Доступ посетителей в здание предусмотрен через главный вход, также есть эвакуационный выход из спортзала.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6