"Продажа" данных обернулась приговором для работника мобильного оператора из Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский облсуд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который ранее был сотрудником одного из операторов мобильной связи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.