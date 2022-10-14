В Новокуйбышевске работает центр содействия мобилизованным и их семьям

Новокуйбышевск наряду с другими муниципалитетами Самарской области ведет большую работу по оказанию поддержки семьям мобилизованных граждан. В городе создан Центр оказания содействия мобилизованным гражданам и их семьям. Несколько раз в неделю в центре родные военнослужащих получают консультации от специалистов различных сфер: образования, ЖКХ, здравоохранения. Кроме того, горожане смогли получить консультации по социальным, финансовым и правовым вопросам, а также узнать о возможностях трудоустройства.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проходят регулярные встречи с семьями военнослужащих. На встречах горожане могут не только задать волнующие вопросы главе города Новокуйбышевска Сергею Маркову, представителям органов власти, но и заполнить социальные паспорта, на основе которых специалистами оказывается уже адресная помощь.

"Наша святая обязанность отнестись со всей душой и участием к нашим защитникам и их семьям, — отметил глава города Новокуйбышевска Сергей Марков. — Серьезные меры поддержки уже действуют на уровне региона. Дополнительную помощь окажет и наш городской округ. Дети бойцов смогут бесплатно посещать кружки и секции. Для семей организуем бесплатное посещение театров, музеев, выставочного зала. Помогаем в трудоустройстве, получении пособий, в устройстве ребенка в детский сад или школу, в получении срочной социальной помощи, в решении других бытовых вопросов".

Сергей Марков также отметил, что за каждой семьей закреплен сотрудник администрации города, который готов оказать необходимую поддержку. К примеру, муниципальные служащие посодействовали близким военнослужащего в получении консультации психолога. Транспорт был предоставлен семье, нуждавшейся в медицинской помощи в областном центре.

Отдельную благодарность глава города выразил предприятиям Новокуйбышевска, которые оперативно пришли на выручку и оказали серьезную материальную помощь семьям мобилизованных граждан. Это АО "НК НПЗ", ООО "НЗМП", АО "СГ Транс", ООО "СВНИИНП", АО "ЭКЗА", ООО "Биаксплен", ООО "ДСК "Древо", ООО "НЗК", ООО "Новокс", АО "Транснефть-Приволга", ООО "РН-Транс", ООО "РСУ Поиск".

Сотрудники ООО "РСУ Поиск" помогли по хозяйству матери военнослужащего Татьяне А. "Я очень благодарна ребятам за помощь, — поделилась она. — Мужчины вскопали огород, помогли навести порядок в сарае и в погребе. Теперь можно спокойно зимовать".

Навстречу семьям военнослужащих идут и новокуйбышевские предприниматели. К примеру, руководство "Волжских терм" готово предоставить родным бойцов бесплатные посещения (один раз в неделю) популярного Центра здоровья и отдыха.

Активную работу ведут общественные организации, образовательные учреждения. Клуб народного творчества "Сударушка" одним из первых подключился к городскому проекту "Шьем, вяжем для наших", суть которого заключается в изготовлении теплых вещей для военнослужащих. Принять участие в акции Совет женщин Новокуйбышевска приглашает всех рукодельниц города. "Ваши изделия согреют не только тело, но и душу ребят, — говорит председатель Совета Лидия Трифанова. — Поддержим наших отцов, мужей, сыновей, внуков!"

По любому вопросу семьи мобилизованных в Новокуйбышевске могут обратиться по телефону 8 (84635) 333-00.