Депутаты Госдумы от Самарской области разъяснили закон о кредитных каникулах для военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных участников специальной военной операции на Украине. Чтобы получить ответы на вопросы, поступающие в связи с этим от жителей региона, Волга Ньюс обратился к народным избранникам. Депутаты Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский, Михаил Матвеев, Владимир Кошелев и Виктор Казаков разъяснили нюансы применения нового закона.

Закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным, ипотечным договорам, займам мобилизованными гражданами и военнослужащими, участвующими в СВО лицами, а также членами их семей был принят депутатами Госдумы 28 сентября 2022 года. Закон распространяется на граждан, которые еще до мобилизации или участия в СВО взяли ипотеку или любой кредит, займ.

"Кредитные каникулы предоставляются на льготных условиях всем, кто направлен на специальную военную операцию. Независимо от того, с кем подписал контракт: с военными, с госбезопасностью, с МВД или Росгвардией. На период спецоперации они должны подать заявку до 31 декабря 2023-го", - поясняет первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Он добавил, что к тем, кто может воспользоваться этими каникулами, помимо самого военнослужащего, относятся члены семьи — иждивенцы, малолетние дети, супруга. Также - если в семье есть ребенок-инвалид до 18 лет или если ребенок до 23 лет учится на очной форме обучения.

"Нужно понимать, что речь идет о кредитах, взятых до призыва или мобилизации, и закон касается отсрочки платежей, то есть каникул, а не ликвидации долга, - подчеркивает заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. - Причем в ходе дискуссии в Государственной Думе было принято решение распространить эту льготу не только на мобилизованных, но и на тех, кто ранее был призван, принял участие в СВО будучи военнослужащим по контракту, проходил службу в Росгвардии или добровольцем".

Для изменения условий договора необходимо обратиться в банк или ту организацию, с которой заключен кредитный договор. Каким способом это сделать прописано в кредитном договоре, например по обычной или электронной почте. Вместе с заявлением нужно приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Но если в момент обращения такой возможности нет, то банк или другой кредитор сам запросит их в Министерстве обороны либо другом ведомстве.

Далее банк обязан рассмотреть заявление в течение 10 дней и в случае, если заемщик соответствует требованиям кредитных каникул, приостановить обязательства по выплате долга либо уменьшить размер платежа. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

Обратиться с заявлением может и член семьи, предоставив при этом документы, подтверждающие родственные отношения.

"Предоставляются кредитные каникулы на срок мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней, но только в том случае, если по этому кредиту ранее отсрочка не предоставлялась. Помимо этого, в принятом законе предусмотрено прекращение обязательств по кредитам в случае гибели военнослужащего либо получения им I группы инвалидности. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма будет распространяться на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года", - рассказал депутат Госдумы Виктор Казаков.

Леонид Симановский подчеркнул: "Обращаться можно в военкоматы, в банки. Банки этот закон знают. Им расходы по этим кредитным каникулам будут обеспечены. Кредитные каникулы могут быть как потребительские, так и ипотечные. По ипотечным кредитам ставка определяется по договору, а по потребительским она идет 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых, установленного на день направления заемщиком требования, но не выше процентной ставки, предусмотренной условиями кредитного договора. Сейчас это будет примерно 17-18% (полная стоимость около 26%)".

Владимир Кошелев, первый заместитель председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пояснил, что продолжительность кредитных каникул может быть равна сроку мобилизации или действия контракта на военную службу + 30 дней для мобилизованных россиян и лиц, заключивших контракт о добровольном содействии ВС РФ либо участия в ВСО + 30 дней для военнослужащих по контракту и войск Нацгвардии. Каникулы должны быть продлены на время лечения травм, полученных в ходе СВО, в больницах и госпиталях.

После окончания кредитных каникул и по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как минимум на время каникул, чтобы после окончания льготного периода размер периодических платежей остался прежним, каким он был до начала каникул. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул.

Кредитные каникулы не испортят кредитной истории. Во время кредитных каникул продать квартиру или машину, которые находятся в залоге у банка, он не может. Пока каникулы продолжаются, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато.

Если у заемщика уже была просрочка по кредиту или займу и ему начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят - расти они не будут. После окончания каникул их нужно будет уплатить. При этом не подлежат уплате неустойка, штраф или пени, начисленные в период с 24 февраля 2022 года до вступления в силу закона о кредитных каникулах.