В Самаре осудили мигранта, сменившего имя, чтобы въехать в РФ

В Самаре суд вынес приговор гражданину Киргизской Республики, незаконно въехавшему в РФ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2019 г. Петрозаводский городской суд Республики Карелия привлек мужчину к административной ответственности, обязал выплатить штраф 2 тыс. руб. и выдворил из страны с запретом въезда на пять лет.

Однако иностранец все же решил вернуться в Россию, не дожидаясь нужного срока. Для этого он официально сменил имя и фамилию. Уже с новыми документами мужчина дважды незаконно пересек границу РФ.

В этот раз суд назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении.