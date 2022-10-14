В Самаре осудили мигранта, сменившего имя, чтобы въехать в РФ

В Самаре суд вынес приговор гражданину Киргизской Республики, незаконно въехавшему в РФ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2019 г. Петрозаводский городской суд Республики Карелия привлек мужчину к административной ответственности, обязал выплатить штраф 2 тыс. руб. и выдворил из страны с запретом въезда на пять лет.
Однако иностранец все же решил вернуться в Россию, не дожидаясь нужного срока. Для этого он официально сменил имя и фамилию. Уже с новыми документами мужчина дважды незаконно пересек границу РФ.
В этот раз суд назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц