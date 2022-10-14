Ученики областных школ узнали о работе электростанций, посетив Самарскую ГРЭС

Учащиеся нескольких городских школ посетили с экскурсией старейшую электростанцию Поволжья — Самарскую ГРЭС. Подробную экскурсию для них провел технический директор — главный инженер предприятия Виктор Яшин.
Ребята узнали, как вырабатывается тепловая и электрическая энергия, познакомились с богатым прошлым станции. Самым ярким впечатлением для гостей стало посещение главного щита управления Самарской ГРЭС. Здесь располагается уникальный мраморный щит, созданный еще до изобретения пластмассы.
"В рамках экскурсий на энергообъекты мы знакомим ребят с важной и ответственной профессией энергетика, а также напоминаем правила безопасности вблизи ТЭЦ и тепловых сетей, чье соблюдение убережет школьников от неприятностей", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
По завершении экскурсии каждый участник получил памятные подарки от "Т Плюс".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа