"Крылья Советов" обыграли "Сочи" — 2:0

В воскресенье, 16 октября, "Крылья Советов" в 13 туре РПЛ в Самаре сыграли с "Сочи".
Самарцы открыли счет на 24 минуте. На последней минуте первого тайма "Крылья" забили второй гол. Итоговый счет — 2:0.
20 октября "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встретятся с "Зенитом".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?