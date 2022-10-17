В Самаре три дома не подключены к отоплению

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Из 10 195 многоквартирных домов в Самаре 10 192 уже подключены к теплоснабжению. На адресах, по которым с подачей тепла возникли временные трудности, специалисты проводят работы по устранению повреждений.