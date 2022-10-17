Константин Пресняков: "В самарские военкоматы начали приходить первые списки ИТ-сотрудников для предоставления отсрочки"

В Самарской области насчитывается десятки тысяч специалистов в сфере ИТ и телекоммуникаций, однако не все из них могут претендовать на временную отсрочку от мобилизации. О том, как и где получить ответы на вопросы о частичной мобилизации и отсрочкам от призыва для ИТ-специалистов, рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Чтобы понять, кому полагается отсрочка, а кому нет, достаточно знать несколько простых правил, сообщил руководитель департамента информтехнологий.

Во-первых, всю оперативную информацию по теме мобилизации и предоставления отсрочек для ИТ-сотрудников можно найти в официальных аккаунтах Минцифры РФ в соцсетях.

Во-вторых, Минцифры запустило чат-бот на портале "Объясняем.РФ" по вопросам частичной мобилизации. Все вопросы, отправленные через такой сервис передаются напрямую в Минобороны России, а ответы оперативно добавляются в чат-бот. Он доступен в Telegram, Viber и ВКонтакте.

Также для организации работы с обращениями граждан в настоящее время по поручению заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко во всех субъектах РФ организована работа кол-центров на телефонной линии 122 (кнопка 1 "Частичная мобилизация".

Третий сервис предназначен для сотрудников аккредитованных IT-компаний и телеком-операторов. Им доступна форма подачи заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации. Заявления могут подать, в том числе, и сотрудники аккредитованных ИТ-компаний или операторов связи, у которых документом воинского учета является временное удостоверение, выданное взамен военного билета.

Чтобы направить заявление, специалист должен:

1. Получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора:

для сотрудников ИТ-компаний (https://t.me/mintsifry/1481)

для сотрудников операторов связи (https://t.me/mintsifry/1485)

для сотрудников СМИ (https://t.me/mintsifry/1489)

2. Заполнить форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. Обратите внимание, что при редактировании CSV файла в Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с "0", будут стираться, это нормально, исправлять это не нужно.

3. Открыть сервис на Госуслугах, проверить данные из личного кабинета (ФИО, паспорт и т. д.).

4. Ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т. д.).

5. Указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома) согласно приложению 1 к приказу. Посмотреть список рекомендованных специальностей можно здесь.

6. Заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т. д.).

7. Прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи.

8. Отправить заявку. Минцифры после обработки направит их в Минобороны РФ. Решение о непривлечении к мобилизации принимает ТОЛЬКО Минобороны.

Если вы заполнили заявление на отсрочку от мобилизации с ошибкой, то необходимо написать в Минцифры на почту error@digital.gov.ru, указав в теме письма "Фамилию — Название компании — Номер заявления на Госуслугах" (его можно найти сразу после подачи заявления в личном кабинете на Госуслугах). В самом письме необходимо указывать: фамилию, имя, отчество, дату рождения, полное наименование организации, номер заявки на Госуслугах.

Если у вашего диплома нестандартный номер бланка и заполнить форму об отсрочке на Госуслугах из-за этого не получается, то впишите в поле "номер бланка" последние 6 чисел диплома; в поле "серия бланка" — оставшиеся числа.

"В целом технические вопросы работы сервисов отлажены. В самарские военкоматы уже начали приходить первые списки ИТ-сотрудников для предоставления отсрочки. На основании этих списков и будет приниматься окончательное решение", — отметил Константин Пресняков.

Подробная инструкция по заполнению формы и подаче заявления - здесь. Подать заявление - здесь.

Если сотрудник ИТ- или телеком-компании соответствует условиям отсрочки от мобилизации, но ему пришла повестка, или его забирают в воинскую часть, он может отправить сообщение на help@digital.gov.ru или на sos@digital.gov.ru, указав в теме письма фамилию, название компании, номер заявления на Госуслугах (его можно найти сразу после подачи заявления в личном кабинете на Госуслугах) и обязательно прикрепить копию повестки. Обращения без повестки рассматриваться не будут!

В самом письме обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество сотрудника, номер заявления на Госуслугах; название компании, военкомат и его адрес, адрес, по которому сотрудник может получить телеграмму для военкомата (если он еще не в воинской части).

В течение суток после получения письма Минцифры направит телеграммы с просьбой освободить сотрудника от призыва по трем адресам: в Генштаб, в военкомат, самому сотруднику по указанному в письме адресу.

В телеграмме будет номер исходящего письма от Минцифры в Генштаб со списком, куда включен сотрудник. Телеграммы обычно приходят в течение суток.

Если телеграммы не помогут оперативно решить проблему, напишите на sos@digital.gov.ru, указав все данные о сотруднике, а также приложив все документы.

Если специалист должен лично явиться в военкомат, ему нужно будет иметь с собой телеграмму и полный комплект документов для подтверждения отсрочки: оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем; диплом о получении профильного высшего образования; выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенную гендиректором компании или уполномоченным им лицом; справку с места работы, подписанную гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Если сотрудник уже в воинской части, но не подавал заявления на Госуслугах: напишите на help@digital.gov.ru. Приложите фото повестки. Тема письма должна выглядеть так: "Фамилия сотрудника - Название компании - Воинская часть".

Кроме того, на портале Госуслуги доступны специальные сервисы по вопросам частичной мобилизации. "Стать добровольцем" - для тех, кто добровольно готов принять участие в СВО. Второй сервис позволяет подать жалобу через портал Госуслуги в случае возможной ошибки при частичной мобилизации. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за него.