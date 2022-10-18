В Самаре объявили повторные торги на подготовку проекта реконструкции речного вокзала

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выступило заказчиком работ на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала.

Начальная цена контракта составляет 22,8 млн рублей, средства поступят из региональной казны. Победитель торгов должен выполнить работы в два этапа. Приступить к разработке проекта необходимо до конца октября 2022 г., завершить до 30 ноября 2023 года.

Начало проектируемого участка — в створе ул. Венцека, конец — водная акватория между ул. Венцека и ул. Комсомольской.

"Протяженность участка линии кордона — 678 метров, прогулочная эспланада мостового типа — 604 метра", — отмечается в описании объекта закупки.

Разработка проекта осуществляется в соответствии с областной госпрограммой "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".

Это уже не первые торги минтранса. В сентябре ведомство публиковало на сайте госзакупок аналогичный лот с той же суммой, однако электронный конкурс на определение подрядчика был признан несостоявшимся, - желающих выполнить работы так и не нашлось.

Напомним также, летом 2022 г. региональные власти опубликовали постановление о выделении 220 млн рублей на инженерные изыскания и проектную документацию по реконструкции причальной инфраструктуры Речного вокзала Самары, а также на закупку техники для ГКУ "АСАДО", занимающегося содержанием региональных дорог. В документе разбивка суммы не приводилась.