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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре объявили повторные торги на подготовку проекта реконструкции речного вокзала

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выступило заказчиком работ на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала.

Начальная цена контракта составляет 22,8 млн рублей, средства поступят из региональной казны. Победитель торгов должен выполнить работы в два этапа. Приступить к разработке проекта необходимо до конца октября 2022 г., завершить до 30 ноября 2023 года.

Начало проектируемого участка — в створе ул. Венцека, конец — водная акватория между ул. Венцека и ул. Комсомольской.

"Протяженность участка линии кордона — 678 метров, прогулочная эспланада мостового типа — 604 метра", — отмечается в описании объекта закупки.

Разработка проекта осуществляется в соответствии с областной госпрограммой "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".

Это уже не первые торги минтранса. В сентябре ведомство публиковало на сайте госзакупок аналогичный лот с той же суммой, однако электронный конкурс на определение подрядчика был признан несостоявшимся, - желающих выполнить работы так и не нашлось.

Напомним также, летом 2022 г. региональные власти опубликовали постановление о выделении 220 млн рублей на инженерные изыскания и проектную документацию по реконструкции причальной инфраструктуры Речного вокзала Самары, а также на закупку техники для ГКУ "АСАДО", занимающегося содержанием региональных дорог. В документе разбивка суммы не приводилась.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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