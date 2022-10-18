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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности в одной из школ Сызрани

СЫЗРАНЬ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности для учеников 3 класса школы № 21 Сызрани. Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы "Безопасность тепла".

Гости рассказали ребятам о Сызранской ТЭЦ, где рождается тепло и свет для жителей города, о сложном, но интересном процессе производства энергии. Сказочный герой Теплослав напомнил школьникам важные правила, которые следует соблюдать вблизи энергетических объектов — не наступать на крышки люков теплосетей, не играть рядом с теплотрассами, не заходить за ограждения на местах ремонтных работ. Свои знания ребята закрепили во время увлекательной эстафеты.

"Важно, чтобы подрастающее поколение помнило историю родного края. В частности, в рамках этого урока мы напомнили ребятам о юбилее Сызранской ТЭЦ, которая обеспечивает комфорт и уют в домах горожан вот уже 75 лет. Примечательно, что некоторые школьники после мероприятия поделились своей новой мечтой — стать энергетиком", — рассказала руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс".

Гид потребителя

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