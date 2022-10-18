Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности в одной из школ Сызрани

Сотрудники "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности для учеников 3 класса школы № 21 Сызрани. Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы "Безопасность тепла".
Гости рассказали ребятам о Сызранской ТЭЦ, где рождается тепло и свет для жителей города, о сложном, но интересном процессе производства энергии. Сказочный герой Теплослав напомнил школьникам важные правила, которые следует соблюдать вблизи энергетических объектов — не наступать на крышки люков теплосетей, не играть рядом с теплотрассами, не заходить за ограждения на местах ремонтных работ. Свои знания ребята закрепили во время увлекательной эстафеты.
"Важно, чтобы подрастающее поколение помнило историю родного края. В частности, в рамках этого урока мы напомнили ребятам о юбилее Сызранской ТЭЦ, которая обеспечивает комфорт и уют в домах горожан вот уже 75 лет. Примечательно, что некоторые школьники после мероприятия поделились своей новой мечтой — стать энергетиком", — рассказала руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
По завершении урока все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа