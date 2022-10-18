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Финансы Экономика и бизнес

ВСК примет участие в деловой программе FINOPOLIS 2022

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Топ-менеджеры Страхового дома ВСК примут участие в деловой программе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022. Также ВСК представит стенды "Автострахование с искусственным интеллектом", "Цифровая клиника. Объединяем технологии с медициной", "Цифровая ипотека" и "Цифровые решения для партнеров". FINOPOLIS пройдет 10 и 11 ноября в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.

На стенде "Автострахование с искусственным интеллектом" будут представлены возможности урегулирования страхового случая с помощью приложения "ВСК страхование". Благодаря технологии искусственного интеллекта пользователи смогут рассчитать онлайн стоимость страхового события, загрузив фотографию автомобиля в приложение.

Второй стенд, "Цифровая клиника. Объединяем технологии с медициной" предлагает посетителям раскрыть преимущества Цифровой клиники ВСК и пройти быстрое обследование. Гости стенда получат моментальную онлайн-консультацию врача. Процесс проверки здоровья и заключение о результатах исследования займут не более 15 минут.

На стенде "Цифровая ипотека" участники события ознакомятся с процессами включения онлайн-страхования в процесс оформления цифровой ипотеки.

На площадке "Цифровые решения для партнеров" будет представлена быстрая автоматизированная интеграция между страховщиком и его партнерами.

Аккредитация СМИ на мероприятие: finopolis.ru/media/accreditation-rules/.

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