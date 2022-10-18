ВСК примет участие в деловой программе FINOPOLIS 2022

Топ-менеджеры Страхового дома ВСК примут участие в деловой программе форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022. Также ВСК представит стенды "Автострахование с искусственным интеллектом", "Цифровая клиника. Объединяем технологии с медициной", "Цифровая ипотека" и "Цифровые решения для партнеров". FINOPOLIS пройдет 10 и 11 ноября в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
На стенде "Автострахование с искусственным интеллектом" будут представлены возможности урегулирования страхового случая с помощью приложения "ВСК страхование". Благодаря технологии искусственного интеллекта пользователи смогут рассчитать онлайн стоимость страхового события, загрузив фотографию автомобиля в приложение.
Второй стенд, "Цифровая клиника. Объединяем технологии с медициной" предлагает посетителям раскрыть преимущества Цифровой клиники ВСК и пройти быстрое обследование. Гости стенда получат моментальную онлайн-консультацию врача. Процесс проверки здоровья и заключение о результатах исследования займут не более 15 минут.
На стенде "Цифровая ипотека" участники события ознакомятся с процессами включения онлайн-страхования в процесс оформления цифровой ипотеки.
На площадке "Цифровые решения для партнеров" будет представлена быстрая автоматизированная интеграция между страховщиком и его партнерами.
Аккредитация СМИ на мероприятие: finopolis.ru/media/accreditation-rules/.
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?