Самарец до смерти избил знакомого и отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в избиении, повлекшем смерть. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее обвиняемый в своей квартире избил знакомого, вывел его в подъезд и оставил на лестничной площадке. Позже потерпевшего все же доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

Суд назначил самарцу шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.