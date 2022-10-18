В Самарской области могут появиться три новые региональные награды имени земляков

Во вторник, 18 октября, в Самарской губернской думе прошло очередное заседание комитета по законодательству, законности и правопорядку под председательством Екатерины Кузьмичевой. В его работе приняли участие первый заместитель председателя думы Марина Антимонова, заместитель председателя думы Александр Живайкин, заместитель председателя комитета Евгений Чудаев, депутаты Наталья Боброва, Владимир Дуцев, Владимир Зимаров, Михаил Натальчук.

Одним из вопросов повестки заседания члены комитета рассмотрели и единогласно поддержали законодательную инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по расширению перечня государственных региональных наград.

Она заключается в том, что в законе "О наградах в Самарской области" будут представлены три новых госнаграды и прописаны основания для их награждения.

Почетным знаком Нестора Постникова отметят граждан за значительный вклад в сфере здравоохранения - за организацию оказания медпомощи, подготовку кадров, научную и иную деятельность во благо развития отрасли, высокий профессионализм, а также за личные заслуги в благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей и иных медучреждений.

Почетный знак Николая Семенова будут вручать за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, развитие приоритетных направлений науки и технологий, способствующих осуществлению предприятиями и организациями губернии существенного научного и технологического прорыва, обеспечение лидерства региона в науке, повышение престижа образовательных учреждений губернии.

Почетным знаком Дмитрия Устинова наградят военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии и других федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи по обеспечению безопасности государства. Отмечены почетным знаком могут быть и граждане за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, укрепление законности и правопорядка.

"Это знаковые, именные награды, которые связаны с личностями выдающихся людей. Врач Нестор Постников, открывший в Самаре первую в мире кумысолечебницу и санаторий, где эффективно лечили туберкулез. Всемирно известный ученый, химик, лауреат Нобелевской премии Николай Семенов учился в самарском военном училище. А уроженец Самары Дмитрий Устинов - военачальник и государственный деятель", - отметила Екатерина Кузьмичева.

Она подчеркнула, что любая государственная награда означает уважение и признательность власти к людям и организациям, которые делают многое для развития региона и страны.

Депутаты рекомендовали законопроект к принятию сразу в двух чтениях, его планируется рассмотреть на очередном пленарном заседании областного парламента.