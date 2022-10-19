В Жигулевске на торги выставили здание дерматовенерологического отделения ЦГБ

В Жигулевске на торги выставлен имущественный комплекс бывшего дерматовенерологического отделения ЦГБ.

По данным официального портала "ГИС-Торги", двухэтажное нежилое здание площадью 944,3 кв. м является муниципальной собственностью и расположено на улице Жигулевская, 7.

По этому адресу ранее находилось дерматовенерологическое отделение Центральной городской больницы. "Здание перешло в муниципальную собственность в неиспользуемом состоянии", - пояснили в администрации Жигулевска.

Также на продажу выставлен земельный участок площадью 3,25 тыс. кв. м, на котором расположено здание, гараж и прачечная.

Начальная цена лота - 11,19 млн руб., цена отсечения - около 5,5 млн руб., а размер задатка составляет 2,2 млн рублей. 12 сентября этого года лот уже выставляли на торги, но до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.

Подведение итогов состоится утром 14 ноября с использованием электронной площадки "Приватизация имущества АО "Единая электронная торговая площадка".