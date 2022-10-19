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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Тольятти ищут покупателя здания бывшего детского спортивного лагеря за 33,6 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным официального портала "ГИС-Торги", администрация Тольятти выставила на продажу земельный участок (11,95 тыс. кв.м) и трехэтажное здание (1,89 тыс. кв. м) в Комсомольском районе на ул. Телеграфная, 4.

Начальная цена лота — 33,6 млн руб., из которых 23,78 млн руб. составляет стоимость постройки и 9,8 млн руб. — участка.

По информации из открытых источников, ранее на этой улице работал крупный детский спортивный лагерь "Гранит". На официальном сайте организации отделения по этому адресу уже нет.

"Сейчас в этом здании фактически никого нет. Взгляните на фотографии объекта и поймете, что там никто не может сейчас находиться", — объяснили в городском отделе организации муниципальных торгов.

По данным пояснительной записки к лоту, к началу приема заявок объект не выставлялся на продажу. Однако представители тольяттинской администрации уточнили, что уже не раз пытались продать муниципальную собственность.

Прием заявок для участия в аукционе продлится до 7 ноября, а уже утром 14 числа подведут его итоги с использованием электронной площадки АО "Сбербанк-АСТ".

 

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