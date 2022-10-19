Геннадий Котельников: "Нам не стыдно за результаты развития Самарской области за последние годы"

Во вторник, 18 октября, президент страны Владимир Путин провел встречу с самарским губернатором Дмитрием Азаровым, где обсуждались вопросы социально-экономического развития области, поддержки рынка труда и развития системы здравоохранения в регионе.

Владимир Путин оценил ситуацию в Самарской области как стабильную и хорошую, по многим показателям выше среднероссийских и поставил ряд задач для дальнейшего развития региона. С сегодняшнего дня задачи, поставленные главой государства, взяты в работу на местах.

"Я с огромным интересом следил за ходом вчерашней встречи президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Обсуждение вопросов социально-экономического развития региона проходило в конструктивной и деловой атмосфере. И нам не стыдно за результаты развития Самарской области за последние годы. Это происходит, в первую очередь, благодаря тому, что наш губернатор максимально оперативно откликается на все инициативы федерального центра и сам часто является инициатором самых прогрессивных нововведений", — отметил Геннадий Котельников.

После встречи с президентом страны глава региона провел заседание областного правительства, где рассматривались наиболее актуальный на сегодняшний день вопросы.

"Губернатор поставил на "горячую" повестку отработку задач, обозначенных главой государства. Дмитрий Игоревич и вся его команда прекрасно понимают всю степень ответственности, которую возлагает на нас сегодняшнее особенное время. А сам губернатор постоянно находится в работе: посещает промышленные предприятия, регулярно встречается с людьми, постоянно решает многочисленные вопросы - и трудовых коллективов, и простых граждан", - заявил Геннадий Котельников.