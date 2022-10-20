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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары выставила на торги под комплексное развитие два крупных участка

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары объявила торги на право заключить договор о комплексном развитии двух территорий. Соответствующее распоряжение подписано главой департамента градостроительства.

На аукцион выставлены две территории жилой застройки. Первая площадью 4,94 га — в границах ул. Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, ул. Советской в Кировском районе. Вторая — в границах ул. Революционной, Корабельной, Третьего проезда, ул. Артемовской в Октябрьском районе. Ее площадь — 1,87 га.

Начальная цена аукциона по территории в Кировском районе — 3,28 млн рублей, шаг аукциона — 164 тыс. рублей. По участку в Октябрьском районе начальная цена составила 1,512 млн рублей с шагом в 75,62 тыс. рублей.

Напомним, информация о передаче территории в 5 га  под комплексное развитие рядом с парком Металлургов появилась в мае 2022 г.

Участок примыкает к парку им. 50-летия Октября (парк Металлургов) и включает всю территорию квартала, за исключением трех высоток по ул. Советской. Здесь может быть построено до 102,8 тыс. кв. м жилья. Предельный срок реализации проекта составляет пять лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

Сейчас на участке находятся 15 домов, а также гаражи и кладовые. Все они определены под снос.

Также отмечалось, что часть участка, отведенного под комплексное развитие (территория в 1,2 га по пр. Юных Пионеров), находится в собственности ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (ГК "Новый дон"). Компания планирует здесь высотную застройку.

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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